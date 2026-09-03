Wolken, etwas Regen und erneut Hitze in Bayern

Nach weitgehend freundlichen Tagen gibt es mehr Wolken und etwas Regen im Freistaat - und dann wird es nochmal heiß.

Nach weitgehend freundlichen Tagen wird es etwas grauer im Freistaat. Vor allem in Nordbayern erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dichte Wolkenfelder und hier und da auch Regen. Dazu gibt es Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad.

Regen kann es auch in Niederbayern geben, der meiste Sonnenschein ist im Allgäu zu erwarten. Die Höchsttemperaturen in Südbayern liegen zwischen 21 Grad im Bayerischen Wald und 26 Grad im südlichen Alpenvorland.

Bis zu 31 Grad

Und dann meldet sich der Spätsommer mit Macht zurück: Am Freitag wird es sommerlich warm oder sogar heiß mit Höchstwerten zwischen 26 Grad im Bayerischen Wald und 31 Grad an der Donau und in München.

Für den Norden des Freistaats erwartet der DWD weniger Sonne als für den Süden. Zwar gibt es in Mittelfranken von Tagesbeginn an gelegentlich Sonne, sonst aber ist es zunächst oft stark bewölkt. An den nördlichen Mittelgebirgen können auch ein paar Tropfen Regen fallen.

Das Wetter in München

In Münchern wird es heute nachmittags bis zu 25 Grad warm. Um mittags wird es bewölkt sein, später dann wechselhaft – die Sonne zeigt sich immer wieder. Nachts sinken die Temparaturen auf 16 Grad, bevor am Freitag mit Temparaturen von bis zu 30 Grad zu rechnen ist. Auch die Nacht von Freitag auf Samstag soll mild verlaufen – es soll auf 19 Grad abkühlen.