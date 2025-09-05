AZ-Plus

Wolf reißt Schaf in Unterfranken

Fünf tote und fünf verletzte Schafe sind im Landkreis Bad Kissingen gefunden worden. Mindestens eines der Tiere ist nachweislich von einem Wolf gerissen worden.
dpa |
Jungwolf in einem Gehege. In Unterfranken hat ein Wolf mindestens ein Schaf gerissen. (Archivbild)
© Armin Weigel/dpa
Bad Kissingen

Ein Wolf hat im Landkreis Bad Kissingen nach Angaben des Landesamtes für Umwelt (LfU) ein Schaf gerissen. Bei vier weiteren getöteten Schafen sowie bei fünf verletzten Tieren stünden die Untersuchungsergebnisse aus, teilte das LfU mit. Anhand der äußerlichen Verletzungen der Schafe könne "eine Beteiligung eines großen Beutegreifers zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden".

Das LfU rät Nutztierhaltern in der Region, ihre Tiere vor Übergriffen durch den Wolf zu schützen, etwa durch wolfsabweisende Zäune. Das betroffene Gebiet liege innerhalb der Kulisse der "Förderrichtlinie Investition Herdenschutz Wolf". Nutztierhalter, deren Flächen innerhalb einer Förderkulisse liegen, können für die Einrichtung der Zäune Fördermittel bekommen. Anträge müssten bei den jeweiligen Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gestellt werden.

Informationen zu möglichen weiteren Übergriffen auf Nutztiere nimmt die Fachstelle Große Beutegreifer beim LfU entgegen. Für Schäden, die Nutztierhaltern durch Wolfsrisse entstehen, gibt es die "Ausgleichsregelung Große Beutegreifer" des Freistaates.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

