Wohnwagen kollidiert mit Bus - ein Verletzter

Ein Wohnwagen löst sich von einem Auto und kollidiert mit einem Linienbus. Der Schaden hält sich in Grenzen - jedoch wird ein Mensch bei dem Unfall verletzt.
Bei dem Unfall ist ein Mensch verletzt worden. (Symbolbild)
Bei dem Unfall ist ein Mensch verletzt worden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Bad Berneck

Bei einer Kollision zwischen einem Wohnwagen und einem Linienbus in Oberfranken ist eine Person verletzt worden. Der Wohnwagen hatte sich an einer Kreuzung in Bad Berneck (Landkreis Bayreuth) aus bislang unklarer Ursache von einem Auto gelöst, wie die Polizei mitteilte.

Der Wohnwagen habe daraufhin seine Fahrt unkontrolliert fortgesetzt und einen Linienbus gestreift, so die Polizei. Durch eine zerbrochene Seitenscheibe des Busses, der mit etwa 20 Passagieren besetzt gewesen sei, sei ein Fahrgast verletzt worden. Dieser habe in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Den Schaden schätzte die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

