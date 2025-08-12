AZ-Plus

Wohnungsbrand: Rettung kommt für 76-Jährigen zu spät

Nach dem Ausbruch eines Brandes in Gersthofen kann die Feuerwehr eine Frau vom Balkon retten. Ein Mann stirbt in den Flammen.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild)
Beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen ist ein Mann ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Augsburg

Ein 76 Jahre alter Mann ist beim Brand in einer Wohnung in Gersthofen (Landkreis Augsburg) ums Leben gekommen. Nachbarn hatten das Feuer in der Nacht bemerkt und den Notruf aktiviert, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr habe eine 71-jährige Bewohnerin vom Balkon der Wohnung retten können. Die Frau sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Mann habe jedoch nur noch tot geborgen werden können. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.