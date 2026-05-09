Wohnungsbrand in Bayern – Elf Verletzte, Millionenschaden

In Dillingen an der Donau brennt es in einem Mehrfamilienhaus. Das gesamte Gebäude wird evakuiert. Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus, erste Schätzungen zum Schaden bewegen sich im niedrigen siebenstelligen Bereich.

Zwei Menschen kamen bei dem Brand schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Dillingen an der Donau

Dillingen an der Donau - Bei einem Wohnungsbrand in Dillingen an der Donau sind insgesamt elf Menschen verletzt worden. Zwei Menschen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Brand in einem Mehrfamilienhaus entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von über einer Million Euro. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand demnach eine Wohnung des Gebäudes in Brand, die Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Gebäude vollständig evakuiert

Das gesamte Gebäude wurde laut den Angaben eines Polizeisprechers evakuiert. Alle elf Verletzten hatten Rauchgasvergiftungen unterschiedlichen Grades. Nähere Angaben zu den Verletzten machte der Polizeisprecher nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.