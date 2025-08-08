AZ-Plus

Wohnmobile und Carport in Flammen - sechsstelliger Schaden

In Oberbayern brennen mehrere Wohnmobile und ein Carport. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern - dennoch ist der Schaden hoch.
dpa |
Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus. (Symbolbild)
Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa
Waldkraiburg

Bei einem Brand dreier Wohnmobile und eines Carports in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Zwei der Wohnmobile seien vollständig ausgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem sei auch ein Auto beschädigt worden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern können.

Verletzt wurde durch das Feuer am Donnerstagabend laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.