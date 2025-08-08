Wohnmobile und Carport in Flammen - sechsstelliger Schaden

In Oberbayern brennen mehrere Wohnmobile und ein Carport. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf ein Wohnhaus verhindern - dennoch ist der Schaden hoch.

Waldkraiburg

Bei einem Brand dreier Wohnmobile und eines Carports in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) ist ein Schaden im unteren sechsstelligen Bereich entstanden. Zwei der Wohnmobile seien vollständig ausgebrannt, sagte eine Polizeisprecherin. Zudem sei auch ein Auto beschädigt worden. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindern können.

Verletzt wurde durch das Feuer am Donnerstagabend laut Polizei niemand. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an und die Polizei sucht nach Zeugen.