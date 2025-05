Wohnmobil erfasst Motorrad - ein Toter, Frau in Lebensgefahr

Noch ist vieles unklar: Bei einem schweren Unfall kommt ein Motorradfahrer ums Leben, seine Frau wird lebensgefährlich verletzt.

Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um die Frau in eine Klinik zu fliegen. (Symbolbild)

Schwandorf

Beim Zusammenstoß eines Motorrads mit einem Wohnmobil in Schwandorf ist der Motorradfahrer ums Leben gekommen. Ein Rettungshubschrauber flog die Beifahrerin, die hinten auf der Maschine saß, mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Kradfahrer starb demnach noch an der Unfallstelle.

Laut Polizeisprecher soll das Wohnmobil vormittags von einem Pendlerparkplatz losgefahren sein. Die 70 Jahre alte Wohnmobilfahrerin habe beim Überqueren einer Kreisstraße in Richtung Autobahn 93 das herannahende Motorrad übersehen. Sie und ihr Ehepartner kamen laut Sprecher mit einem Schock ins Krankenhaus. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.