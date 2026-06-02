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Wohlfahrtsverband: Bayern hat die wenigsten Armen

Trotz jahrelanger Wirtschaftskrise ist die Arbeitslosigkeit in Bayern im Bundesvergleich nach wie vor niedrig. Damit einher geht ein für die Staatsregierung erfreulicher Spitzenplatz.
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Ein Obdachloser in München. (Symbolbild)
Ein Obdachloser in München. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Bayern ist nach einer Auswertung des Paritätischen Wohlfahrtsverbands das Bundesland mit der niedrigsten Armutsquote in der Bundesrepublik. Demnach zählen 12,6 Prozent der bayerischen Bevölkerung als arm, weniger als halb so viele wie am anderen Ende der Tabelle in Bremen (27,5 Prozent). Hinter Bayern auf Platz zwei liegt Baden-Württemberg mit einer Armutsquote von 13,2 Prozent. Laut Wohlfahrtsverband hat sich das Gefälle der Lebensverhältnisse zwischen dem Süden und den strukturschwachen Regionen im Norden und Osten Deutschlands vergangenen Jahr vergrößert.

Als arm zählen für den Verband Haushalte mit weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens. Das Statistische Bundesamt spricht von armutsgefährdet. Der Median bezeichnet nicht den Durchschnitt, sondern den Mittelwert zwischen der oberen und der unteren Hälfte der Einkommen. Bayern liegt deutlich unter der deutschlandweiten Armutsquote von 16,1 Prozent. Die Regionen mit niedrigen Armutsquoten profitieren demnach hauptsächlich von starker Wirtschaftsstruktur, hoher Beschäftigung und vergleichsweise hohen Einkommen.

Gefälle auch im Freistaat

Doch auch innerhalb des Freistaats gibt es den Berechnungen des Paritätischen zufolge ein Süd-Nord-Gefälle, wenn auch sehr viel weniger ausgeprägt als im Vergleich mit Norddeutschland: Besonders niedrig sind die Armutsquoten demnach in Schwaben (11,4 Prozent), Oberbayern (11,8) und Niederbayern (12,3), etwas höher dagegen in den drei fränkischen Regierungsbezirken und der Oberpfalz. 

Auffällig ist vor allem die Position Niederbayerns unter den ersten drei. Noch in den 1960er Jahren galt vor allem der Bayerische Wald als Armenhaus und eine der am wenigsten wohlhabenden Regionen der alten Bundesrepublik.

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1 Kommentar
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  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:

    Dass Bremen wieder einmal die Negativliste führt, trotz 925 Mio. aus dem Länderfinanzausgleich, überrascht jetzt nicht. Lt. Hr. Bovenschulte ist ja dort alles wunderbar! Und wieder zeigt sich, die SPDler haben es nicht so mit Reformen und können nicht mit Geld umgehen!

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