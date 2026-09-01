Der Kiosk mit dem hübsch gestalteten Biergartenbereich liegt direkt am Oberndorfer Erholungsgelände, wo drei Holzstege zum Schwimmen im Wörthsee einladen.

Am Erholungsgebiet Oberndorf am Südwestufer des Wörthsees können Badegäste, Spaziergänger und Radfahrer, die den See umrunden, gemütlich einkehren: bei der Wörthseeperle, wo sich heuer schon das zweite Jahr in Folge die Familie Ruf mit viel Liebe zum Detail um die Bewirtung ihrer Gäste kümmert.

Die Wirtsleute Edith und Thomas Ruf, die in Seefeld bereits seit 30 Jahren das Gasthaus Ruf betreiben, haben den damaligen Oberndorfer Kiosk im Frühjahr 2025 als neue Pächter übernommen. Mit ihrer Wörthseeperle – ein Kiosk mit großem Biergartenbereich – haben sie einen idyllischen Treffpunkt geschaffen.

Sie betreiben auch das Gasthaus Ruf in Seefeld: die Wirtsleute Thomas und Edith Ruf. © privat/AZ

Drei Holzstege reichen an dem Badegelände weit in den See hinein, der perfekte Ausgangspunkt zum Schwimmen. Das Erholungsgelände mit der großen Liegewiese ist so weitläufig, dass auch Slackliner, Frisbee- oder Federballspielende sich dort nicht mit Badegästen in die Quere kommen.

Blick vom Badesteg aufs Wasser. © Anne Hund

Ein Biergarten mit "Separees"

Bei der Wörthseeperle gibt es einen Bereich mit Liegestühlen und Holzbänken auf der Wiese, wo man einen Aperol Spritz oder eine kühle Saftschorle trinken kann. Oder man holt sich eine Portion Pommes und ein Helles und genießt auf der Biergartenbank unter den Eichenbäumen an einem warmen Sommertag den Schatten. Wer ein wenig separater sitzen will, nimmt im Biergarten Platz in einem der drei "Alpenkörbe" aus Holz, die mit zwei Fenstern und einem Dach ausgestattet sind. Dort sitzt man auf den bunten Polstern gemütlich zu zweit.

Einkehr mit Seeblick. Die Auswahl reicht von der Brezn bis zum Kuchen. © Wörthseeperle

Um den laufenden Betrieb kümmert sich Edith Ruf zusammen mit ihrem Neffen Jakob, unterstützt von einem Team an Mitarbeitern. Sie sorgen dafür, dass sich ihre Gäste am See wohlfühlen. Manche kommen hierher für Kaffee und Kuchen. Andere wollen die Abendstimmung am See genießen und setzen sich mit einem Drink auf den Steg.

Vorne der Biergartenbereich, dahinter das Badegelände. © Anne Hund

Was steht auf der Speisekarte?

Am Kiosk gibt es frisch Gezapftes, bayerische Schmankerl oder auch einfach nur ein Eis oder einen Snack für den Badetag. Zu den "Rennern" zählen zum Beispiel die Pommes (Portion: 4,80 Euro), die Currywurst mit Pommes (11 Euro), oder der "Wörthsee-Salat" mit gebackenem Hühnchen (12 Euro). Besonders gefragt seien außerdem die Folienkartoffeln mit Blattsalat, marinierten Hähnchenstreifen und hausgemachtem Sauerrahm-Dip (14,90 Euro).

Einer der Kiosk-"Renner": Currywurst mit Pommes. © Wörthseeperle

Nur wenige Kilometer entfernt von der Wörthseeperle befindet sich das Gasthaus Ruf in Seefeld, "unser Stammhaus", freut sich Wirt Thomas Ruf über die räumliche Nähe. Was am See über den Tresen gehe, habe denselben Qualitätsanspruch wie das Essen im Wirtshaus. Besonderen Wert legt man hier auf die Regionalität. "Die Fleischpflanzerl werden bei uns im Haus selbst gemacht und dann an den Kiosk geliefert."

Bei der Wörthseeperle kosten Fleischpflanzerl in der Semmel 6 Euro und Fleischpflanzerl mit Kartoffelsalat 12,50 Euro. Wer lieber einen Wurstsalat bestellt, bezahlt 9 Euro. Eine Portion Obazda kostet 8 Euro, die Brezn 1,50 Euro, ein Stück Kuchen 4,50 Euro.

Helles, Weißweinschorle oder Aperol Spritz

Ein Helles oder ein alkoholfreies Radler (jeweils 0,5 Liter) kostet am Kiosk 4,60 Euro, eine Weißweinschorle 6 Euro und ein Glas Weiß- oder Rotwein 7,50 Euro. Auch einige spritzige Drinks stehen auf der Karte. Beispiel: Für einen "Sommernachtstraum" (Campari, Prosecco und Soda), einen "Onkel Hugo" (Holunder, Prosecco, Soda, Minze) oder einen "Lady Gin" (Gin, Prosecco, Soda) bezahlt man jeweils 7,50 Euro.

Auch sommerliche Drinks stehen auf der Karte. © Wörthseeperle

An schönen Sommertagen ist der Kiosk von 11 bis 19.30 Uhr geöffnet. Was ist für den Herbst geplant? "Wir möchten mit einer kleinen Almhütte die Saison verlängern", sagt Thomas Ruf, die man auf dem Biergartengelände aufstellen wolle. Auch im Winter werde man aufsperren, "wenn das Wetter schön ist, insbesondere am Wochenende". In der kühlen Jahreszeit soll es auch einen Glühwein geben.

Die Wörthseeperle (Erholungsgebiet 1, Inning am Ammersee) ist mit der S-Bahn bis Seefeld-Hechendorf und von dort aus (wie auch ab Inning am Ammersee) mit der Buslinie 820 erreichbar. Der Kiosk liegt etwa 150 Meter von der Haltestelle "Schlagenhofen Am Wörthsee" entfernt. Alternative: Mit dem Auto sind es ab Inning am Ammersee oder Bachern am Wörthsee jeweils nur wenige Minuten Fahrtzeit. Vor dem Erholungsgelände Oberndorf gibt es einen großen Parkplatz.