Woche endet trüb in Bayern: Wo es am Wochenende sonnig ist

Nebel, Regen, Glatteis, Wolken und ein wenig Sonne an den Alpen: Zum Wochenausklang bleibt das Wetter weitgehend ungemütlich.
AZ/ dpa |
In vielen Teilen Bayerns wird Nebel erwartet.
München

Durchwachsenes Wetter beschert den Menschen in Bayern einen recht trüben Start ins Wochenende. Nebel und Regen sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge am Freitag zu erwarten. Die Temperaturen sollen zwischen ein und sieben Grad liegen. In der Nacht zum Samstag muss in der Nähe der östlichen Mittelgebirge mit Glatteis gerechnet werden, wie es hieß.

Nieselregen soll es auch am Samstag geben, lediglich in Schwaben auch einen Funken Sonnenschein. Erst am Sonntag rechnet der DWD zumindest an den Alpen mit einem sonnigen Tag, während es im Rest des Freistaates nebelig-trüb bleiben dürfte.

Die Lawinengefahr in den Bayerischen Alpen ist nach Angaben des DWD oberhalb von 2.000 Metern mäßig, in tieferen Lagen gering. Hauptproblem sei Altschnee. Vereinzelt könnten Schneebrettlawinen bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden.

