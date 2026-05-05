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Trockenphase vorbei? Wo es in Bayern endlich regnen soll

Nach langer Trockenheit gibt es nun Aussicht auf Regen. Aber auch mit Gewittern ist im Freistaat zu rechnen.
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In Bayern stehen regnerische Tage bevor. (Symbolbild)
In Bayern stehen regnerische Tage bevor. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa
München

Die Natur benötigt dringend Regen – und der soll in Bayern nun kommen. Insbesondere in Franken und Niederbayern, in Schwaben und Oberbayern soll es im Laufe des Tages Schauer und teilweise auch Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Die Oberpfalz dürfte demzufolge etwas weniger Regen abbekommen.

Die Temperaturen pendeln sich der Vorschau nach zwischen 19 und 26 Grad ein. Auf der Zugspitze dürfte es um die ein Grad haben, auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald immerhin 16 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch sowie am Mittwoch und Donnerstag soll es ungemütlich bleiben – mit Schauern, Gewittern und niedrigeren Temperaturen. Am Donnerstag sollen die Thermometer dem DWD zufolge lediglich noch zwischen 13 und 16 Grad anzeigen.

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