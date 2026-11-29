Die Stadt Bad Tölz richtet den "Deutschen Winterwandertag" aus. Die AZ hat vorab mit Kathrin Blechner gesprochen, die das Programm als Wanderführerin begleitet. Sie erklärt, was vor allem Anfänger bei diesem Hobby beachten sollten und wie man Gefahren am Berg vermeidet.

Bewegung an der frischen Luft in herrlichster Winterlandschaft: Das geht auch ganz ohne Skifahren. Fans des Winterwanderns finden bei Bad Tölz viele geeignete Routen. Wer mag, kann sich dabei von einem Programm inspirieren lassen, das sich rund ums Winterwandern dreht. So laden die Kurstadt und deren Nachbargemeinde Lenggries vom 27. bis zum 31. Januar zum "7. Deutschen Winterwandertag" – mit geführten Touren, von der Isar bis zum Blomberg.

Kathrin Blechner wird das Programm begleiten. Was sollten vor allem Anfänger beim Winterwandern beachten? Und wie sollte man sich auf seine Tour vorbereiten? Darüber hat die AZ mit ihr gesprochen.

AZ: Frau Blechner, es muss nicht unbedingt der teure Ski-Ausflug sein – in Zeiten von weniger Schnee kann man im Winter auch schön in der Ebene oder am Berg wandern gehen. Wie hat sich der Tourismus verändert?

Kathrin Blechner: Bad Tölz war noch nie der klassische Skiort. Die Gäste unserer Stadt haben schon immer gerne das Wintererlebnis abseits der Skipisten genossen. Ein wichtiges Thema unseres Hausbergs Blomberg ist das klassische Rodelerlebnis, wofür der Berg prädestiniert ist und sich hier auch immer mehr spezialisiert. Hier kann man eine stetig wachsende Nachfrage verzeichnen. Die Tölzer Gäste lieben aber auch Wanderungen auf den geräumten Winterwanderwegen in kristallklarer Luft sowohl in der Ebene als auch auf unserem Hausberg. Die Nachfrage nach dieser ruhigen Wintersportart ist stetig steigend. Geschätzt wird vor allem auch die Kombination aus Naturerlebnis im Winter – fernab des Trubels – und dem aktiven Stadterlebnis sowie den reichhaltigen Ausflugsmöglichkeiten rund um unsere Stadt.

"Es ist gesund und stärkt Körper und Geist"

Würden Sie beim Winterwandern von einem Trend sprechen?

Ja, ganz klar! Es ist gesund und stärkt Körper und Geist. Das Immunsystem profitiert unheimlich und man bekommt den Kopf frei. Und das Wichtigste: Jeder kann es machen! Ob jung, ob alt – ob besonders trainiert oder schon ein bisschen eingerostet – als Einzelperson oder als Familie mit Kinderwagen.

Kathrin Blechner begleitet das Winterwander-Programm als Wanderführerin. Die 42-Jährige aus Gaißach, die privat gern in den Bergen unterwegs ist, arbeitet beruflich als Gesundheitstrainerin und hat sich durch zahlreiche Zusatzausbildungen auf verschiedene Bereiche des Gesundheitssports spezialisiert. © privat

Braucht es denn unbedingt Schnee zum klassischen Winterwandern?

Natürlich ist eine weiß angezuckerte Landschaft in klirrender Kälte, in der die Nebelschwaden über der Isar hängen und die Eiszapfen von den Bäumen wachsen, der Traum eines jeden Winterurlaubers. Aber wirklich notwendig ist der Schnee zum Winterwandern nicht. Erfahrungsgemäß sind diese Gäste gegenüber dem Wetter sehr viel toleranter eingestellt und haben für jede Wetterlage die passende Kleidung dabei.

Welche Infos man vorher einholen sollte

Wenn es geschneit hat, sorgen geräumte beziehungsweise präparierte Wanderwege für mehr Komfort. Was sollten Wanderer bei der Tourenplanung beachten?

Ich würde jedem empfehlen, sich vor einer Wanderung kurz über die Wegverhältnisse und das Wetter zu informieren. Bei den Tourist-Informationen in Bad Tölz kann man zum Beispiel ganz einfach nachfragen, welche Wanderwege aktuell gut begehbar sind und ob es irgendwo Sperrungen gibt. Auch die Wettervorhersage kann man sich mittlerweile ganz unkompliziert über eine App aufs Handy holen. So weiß man schon vorher, worauf man sich einstellen muss.

Welche wichtige Rolle das Zeit-Management spielt

Wie sollte man sich darüber hinaus vorbereiten?

Genauso wichtig ist natürlich die richtige Kleidung und Ausrüstung. Und man sollte ausreichend warme Getränke und Verpflegung dabeihaben. Wenn es eisig ist, sollte man auf jeden Fall Spikes oder in höheren Lagen Grödel dabeihaben, auch Wanderstöcke können hilfreich sein. Bei längeren Touren würde ich außerdem eine Wanderkarte und am besten auch ein GPS-Gerät mitnehmen. Und ganz wichtig: die Zeit gut einplanen! Gerade in der kälteren Jahreszeit wird es früh dunkel. Deshalb lieber rechtzeitig losgehen, auf den markierten Wegen bleiben und sicherheitshalber auch eine Stirnlampe oder Taschenlampe in den Rucksack packen.

Welche Wege und Touren in Ihrer Region eignen sich besonders für Anfänger?

Für Anfänger kann ich zum Beispiel die Wege entlang der Isar empfehlen. Auch die Wackersberger Höhe ist ein schönes Gebiet für eine gemütliche Wanderung. Man kann die beiden Strecken auch gut miteinander verbinden und so je nach Lust und Kondition eine etwas längere Tour daraus machen.

Vorfreude auf den "Deutschen Winterwandertag" in Bad Tölz. © Stadt Bad Tölz

Warum braucht es eine geführte Wanderung, wenn man auch alleine gehen kann?

Gerade für Ortsfremde ist es empfehlenswert, in einer Gruppe unterwegs zu sein. Das bietet nicht nur mehr Sicherheit, sondern macht auch einfach mehr Spaß. Man kann sich austauschen, gemeinsam die Natur erleben und voneinander lernen. Generell würde ich davon abraten, alleine wandern zu gehen – besonders dann, wenn man sich in der Gegend nicht auskennt. In der Gruppe ist man im Notfall einfach besser abgesichert.

"Die Lawinengefahr sollte man nicht unterschätzen"

Wie schaut's mit dem Schneeschuhwandern aus? Alleine losstapfen mit den Brettern unter den Füßen – kein Problem oder besser sein lassen?

Wenn man sich nicht ausreichend auskennt, sollte man auf solche Touren auf eigene Faust lieber verzichten. Gerade im Winter besteht beispielsweise auch Lawinengefahr, die man nicht unterschätzen darf. Deshalb sind geführte Schneeschuhwanderungen gerade für Einsteiger auf jeden Fall sinnvoll. Man lernt dabei nicht nur die richtige Technik und worauf man achten muss, sondern bekommt auch ein besseres Gefühl für die Natur. Dazu gehört beispielsweise, Rücksicht auf Wildtiere zu nehmen und sensible Bereiche während der Brut- und Ruhezeiten zu meiden.

"Die Bergwacht wird es einem danken"

Kann man sich auch beim Winterwandern überschätzen? Und wie vermeidet man brenzlige Situationen?

Auf jeden Fall! Häufig entstehen kritische Situationen, wenn die Tour nicht richtig geplant ist oder das Zeitmanagement nicht passt. Man unterschätzt zum Beispiel, dass es oben am Berg deutlich kälter sein kann, oder hat nicht die passende Ausrüstung dabei. Auch die Witterungsverhältnisse, die eigene körperliche Verfassung und eine ausreichende Verpflegung spielen eine große Rolle. Wer zu wenig isst oder trinkt, kommt schnell an seine Grenzen. Deshalb ist eine gute Vorbereitung das A und O. Gerade am Anfang sollte man lieber mit leichteren Touren starten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man sich zutrauen kann. Und ganz wichtig: Man sollte jederzeit bereit sein, eine Tour abzubrechen oder umzukehren, wenn man merkt, dass die Kräfte nachlassen oder die Bedingungen nicht mehr passen. Das ist keine Schwäche, sondern zeigt Stärke. Die Bergwacht wird es einem danken.

"Deutscher Winterwandertag" 2027 in Bad Tölz und Lenggries – was bei dem Programm geboten ist

Beim "7. Deutschen Winterwandertag"vom 27. bis 31. Januar kann man zwischen mehr als 30 geführten Winterwanderungen in der Region rund um Bad Tölz und Lenggries wählen. Gemeinsam wandert man zum Beispiel ab Bad Tölz zum Heiglkopf und weiter zum Blombergkreuz. Oder man läuft zusammen von der Talstation der Brauneck-Bergbahn aus mit Laternen bis zur Reiseralm.

Darüber hinaus stehen mehr als ein Dutzend geführte "Themenwanderungen" auf dem Programm – von der Winterwanderung auf den Spuren des Bibers bis zur Vogelbeobachtung. Ergänzt wird das Ganze für alle, die mögen, durch Programmpunkte wie zum Beispiel "Outdoor-Kneipen" oder einen Workshop zu Kräutern im Winter.



Kostenpunkt: Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro pro Person und Tag (oder alternativ 45 Euro für alle fünf Erlebnistage). In diesem Preis enthalten ist ein Großteil der geführten Winter- und Themenwanderungen. Bei einzelnen Programmpunkten könnten darüber hinaus noch Kurs-, Eintritts- oder Liftgebühren anfallen. Was Interessierte außerdem beachten sollten: Die einzelnen Aktivitäten muss man jeweils vorab buchen.

Weitere Informationen zum "Deutschen Winterwandertag" 2027 sowie zur Anmeldung unter www.bad-toelz.de/winterwandertag oder direkt über die Tourist-Information in Bad Tölz (Telefon: 08041/7867-0).