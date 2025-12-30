AZ-Plus
  "Wird noch etwas dauern": CSU-Chef Söder musste sich über Weihnachten operieren lassen

"Wird noch etwas dauern": CSU-Chef Söder musste sich über Weihnachten operieren lassen

CSU-Chef Markus Söder hat sich unters Messer begeben. Er musste sich an der Hüfte operieren lassen. Wie geht es ihm nach der OP?
Nach seiner Operation mit Krücken zurück im Büro: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). (Archivbild)
Nach seiner Operation mit Krücken zurück im Büro: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). (Archivbild) © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

CSU-Chef Markus Söder hat sich pünktlich zu Weihnachten einer Hüft-Operation unterzogen und meldet sich schon wieder zurück. "Lange habe ich es vor mir hergeschoben: Jetzt habe ich mich endlich an der Hüfte operieren lassen", schrieb der bayerische Ministerpräsident auf Instagram. "Alles gut verlaufen. Bin bereits in der Reha und trainiere fleißig." 

Bis er komplett fit sei, werde es noch etwas dauern, schrieb Söder. "Aber es geht schon wieder gut voran – auch bei der Arbeit im Büro." Dazu postete Söder ein Foto mit zwei Krücken unter dem bayerischen Staatswappen.

