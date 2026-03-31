Winterwetter sorgt für Unfälle auf Bayerns Straßen

Winterwetter und Glätte führen zu mehreren Unfällen in Bayern. Ein Autofahrer wird schwer verletzt, auf der A8 tritt nach einem Crash eine große Menge Diesel aus.

Das winterliche und regnerische Wetter hat für mehrere Unfälle auf Bayerns Straßen gesorgt. Meistens entstanden lediglich Blechschäden, doch in einem Fall kam ein 35 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er geriet mit seinem Wagen am Montagabend bei Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Daraufhin kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreite den Mann aus seinem Fahrzeug.

In den folgenden Tagen besteht laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) weiterhin Glättegefahr. Leichter Frost und Schneematsch lassen die Straßen im Freistaat auch in der Nacht zum Mittwoch wieder rutschig werden.

Auch auf der A8 sorgten Glätte und Nässe für Unfälle. Zwischen den Anschlussstellen Adelzhausen und Sulzemoos kollidierten gleich zwei Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit mit der Leitplanke. Die Menschen in einem der Autos kamen vorsorglich in ein Klinikum, die übrigen blieben unverletzt.

Diesel nach Unfall ausgelaufen

Für eine zwischenzeitliche Sperrung auf der A8 sorgte dann die Kollision eines Autos mit einem Sattelzug. Der Fahrer des Autos verlor laut Polizei wegen Aquaplaning die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er sei zu schnell gewesen. Dadurch stieß er mit dem Sattelzug zusammen – ausgerechnet im Bereich des Dieseltanks. Eine erhebliche Menge des Kraftstoffs sei ausgetreten. Für über drei Stunden blieben der rechte und mittlere Fahrstreifen der Autobahn wegen der Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Ein anderer Autofahrer geriet wiederum beim Spurwechsel ins Rutschen. Dadurch stieß er mit einem anderen Wagen zusammen. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Allerdings fehlte beim Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers die Haftpflichtversicherung. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Auch auf der A96 kam es zu zwei Aquaplaning-Unfällen. Beide Male prallten die Fahrer mit ihren Fahrzeugen alleinbeteiligt gegen die Leitplanke. Sie blieben jeweils unverletzt.