Wieder Pech für Pavlovic: Nach Bruch am Auge operiert

Den Saisonstart hatte sich Aleksandar Pavlovic ganz sicher anders vorgestellt. Der Fußball-Nationalspieler wird dem FC Bayern München vorerst fehlen.

München

Fußballprofi Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern München muss kurz vor dem Auftakt in die neue Saison einmal mehr pausieren. Der Mittelfeldspieler habe sich am Freitag im Training eine Fraktur der Augenhöhle zugezogen und sei bereits operiert worden, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Wie lange der 21-Jährige fehlen werde, gaben die Bayern nicht bekannt.

Für Pavlovic ist es der nächste Rückschlag. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte der Nationalelf-Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann wegen Pfeifferschem Drüsenfieber länger gefehlt. In der Hinrunde hatte er einen Schlüsselbeinbruch erlitten.

Die Bayern waren nach der Club-WM in den USA Anfang der Woche ins Training eingestiegen. Das erste Pflichtspiel steht für sie im Supercup am 16. August beim DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart an.