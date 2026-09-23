Wie wird das Wetter im Oktober? Vorhersagen sind sich einig

Bekommen wir in diesem Jahr einen goldenen Oktober? Aktuelle Vorhersagen für das Wetter im Oktober machen Hoffnung.

Das Wetter im Oktober hat immer einige Überraschungen parat. Als klassischer Übergangsmonat im Herbst zieht es die Menschen auf der einen Seite ins Freie, wenn die Sonne im goldenen Oktober nochmal 20 Grad bringt. Auf der anderen Seite sind starke Herbststürme und der erste Frost möglich. Doch wie wird das Wetter im Oktober in diesem Jahr? Die aktuellen Langzeitprognosen machen Hoffnung.

Der Oktober ist ein klassischer Übergangsmonat und bringt normalerweise typisches Herbstwetter mit sich. Die Durchschnittstemperatur liegt laut Deutschem Wetterdienst bei 9 Grad Celsius (Klimamittel 1961 bis 1990) mit einer mittleren Sonnenscheindauer von 108 Stunden im Monat. Charakteristisch ist der goldene Oktober, eine Schönwetterperiode, die zwischen dem 10. und 20. Oktober auftreten kann.

Wie wird das Wetter im Oktober? Prognosen zeigen klares Bild

Im Oktober regnet es im Schnitt 56 Liter pro Quadratmeter und es kann zum ersten Frost kommen. Deshalb empfehlen viele Experten, dann auf Winterreifen umzusteigen. Außerdem sind erste Herbststürme möglich, wie beispielsweise Sturmtief Xavier im Jahr 2017. Doch wie wird das Wetter in diesem Jahr? Wird der Oktober golden? Oder gibt es heftige Stürme? Die aktuellen Vorhersagen sind sich einig.

Der Oktober wird voraussichtlich zu warm. Das amerikanische Wettermodell prognostiziert aktuell, dass die Temperaturen etwa 1 bis 2 Grad über dem Klimamittel liegen sollen, das europäische Modell rechnet sogar mit 1,5 bis 2,5 Grad. "Ein ganz normaler Oktober im Sinne des langjährigen Durchschnitts ist damit eher unwahrscheinlich – es deutet mehr auf einen goldenen Oktober mit spätsommerlichen Phasen hin", ordnet Jung die Prognosen ein. Außerdem erklärt er: "Erfahrungsgemäß rechnen manche Modelle die Höchstwerte bei stabilen Hochdruck- und Strahlungslagen sogar noch etwas zu kühl, es könnte also lokal noch eine Spur wärmer werden als angezeigt."

Wetter-Vorhersage: So warm wird es im Oktober in München

München und das Umland schließen sich bei den Temperaturen diesem Trend an. Dort liegen die Höchstwerte im Oktober normalerweise zu Beginn des Monats bei rund 14 bis 17 Grad und sinken bis Monatsende Richtung 12 bis 13 Grad. "Angesichts des warmen Trends sind an sonnigen Tagen im ersten Monatsdrittel durchaus Werte um oder über 20 Grad möglich", sagt Jung. Typisch für München und das Umland ist dabei, dass die Nächte deutlich abkühlen und ab der Monatsmitte die Gefahr für Frost steigt. "Tagsüber golden und mild, nachts herbstlich kühl – das ist das wahrscheinlichste Muster", fasst Jung zusammen.

Die aktuellen Wetter-Vorhersagen für den Oktober deuten auf einen milden Monat hin. © Thomas Warnack/dpa

Während sich die langfristigen Trends bei den Temperaturen einig sind, unterscheiden sich die Prognosen beim Niederschlag. Das amerikanische Wettermodell prognostiziert aktuell einen zu trockenen Monat. Damit würde sich der Oktober seinen Vormonaten anschließen. Das europäische Modell sieht dagegen eher normale bis leicht überdurchschnittliche Mengen. "In der Summe überwiegt aktuell die Tendenz zu einem eher zu trockenen Oktober, vor allem in der ersten Monatshälfte; erst später deutet sich eine gewisse Normalisierung an", ordnet Jung ein.

Fällt der Oktober ins Wasser? Wetter-Vorhersage zeigt Regentrend für München

München und das Umland schließen sich diesem bundesweiten Wettertrend an. Am Alpenrand kann eine Süd- bis Südwestströmung jederzeit Wolken und Regen bringen, dort ist die Streuung größer als im Flachland. Nach aktuellen Prognosen überwiegt aber auch für München und das Umland eher der trockene Trend. "Von einem dauerhaft nassen Oktober ist derzeit nichts zu sehen", so Jung.

Auf heftige Stürme und Unwetter deutet in den aktuellen Vorhersagen nichts hin. "Konkrete Signale für Herbststürme gibt es aktuell nicht. Solange sich das hochdruckdominierte Muster hält, bleibt das Sturmrisiko in der ersten Oktoberhälfte gering", erklärt Jung. In der zweiten Monatshälfte steigt die Gefahr für kräftige Sturm- oder Orkantiefs generell deutlich an. "Vorhersagbar ist so etwas seriös erst wenige Tage im Voraus", ordnet Jung ein.

Bei der Prognose für das Wetter im Oktober handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der Oktober rückt, desto genauer werden die Prognosen.