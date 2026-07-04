Wie wird das Wetter im August? Vorhersagen sind sich einig

Wie wird das Wetter im August? Und kommt erneut eine Hitzewelle? Die aktuellen Vorhersagen sind sich einig.

Ein Seelöwe genießt gefrorenes Futter: Im August soll es an einzelnen Tagen sehr heiß werden (Symbolbild).

Der Sommer geht im August in die heiße Phase. Es zieht die Menschen ins Freie, sie machen Urlaub oder entspannen am See. Doch wie wird das Wetter im August? Und erwartet uns im letzten Sommermonat noch einmal eine Hitzewelle? Die ersten Vorhersagen zeigen ein deutliches Bild.

Der August zählt wie die anderen Sommermonate zu den wärmsten Monaten in Deutschland. Seine Durchschnittstemperatur liegt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei 16,5 Grad Celsius. Dieser Wert bezieht sich auf das Klimamittel von 1961 bis 1990. Im Norden Deutschlands ist der August sogar regelmäßig der wärmste Monat des Jahres. Im Schnitt scheint die Sonne 197 Stunden und es fallen 77 Liter Regen pro Quadratmeter. Im August kommt es regelmäßig zu kräftigen Gewittern, die teilweise zu Unwettern werden können.

So wird das Wetter im August: Vorhersagen sind sich einig

Charakteristisch für den August sind die Hundstage vom 23. Juli bis 23. August. Sie bezeichnen umgangssprachlich die heißesten Tage des Jahres und sind oft von einer stabilen Schönwetterlage geprägt. Die Sonne steht in diesem Zeitraum in der Nähe des Sirius, auch Hundsstern genannt, der gleichzeitig auch Namensgeber ist. Doch welches Wetter bringen die Hundstage in diesem Jahr? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet die aktuellen Langzeitprognosen für die AZ ein.

Das europäische und das amerikanische Wettermodell sind sich dabei jedenfalls einig: Das Wetter im August in Deutschland wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zu warm ausfallen. "Wir liegen hier bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent", ordnet Jung ein. Konkret bedeutet das, dass die Temperaturen um etwa 1,5 bis 2,5 Grad über dem Klimamittel von 1961 bis 1990 liegen. Nimmt man das Klimamittel von 1991 bis 2020, liegen die Werte um 0,1 bis 1,1 Grad darüber.

Im August soll es wärmer werden. Kommt die nächste Hitzewelle? © Marijan Murat/dpa

Das Wetter im August: Vorhersage für München und das Umland

"Eine Fortsetzung der Rekordhitze wie Ende Juni ist damit nicht automatisch verbunden – wahrscheinlicher ist ein Wechselspiel aus warmen bis heißen Phasen und Zwischenabkühlungen, kein durchgehender Hitzemonat wie 2018 oder 2022", erklärt Jung.

München und das Umland schließen sich diesem Trend an. In Südbayern soll der August nach aktuellen Vorhersagen etwas zu warm werden. "Für München heißt das: Es gibt einen eher normal warmen August mit ein bis zwei kürzeren Hitzephasen", sagt Jung.

Wie viel Regen fällt im August? Es gibt ein Nord-Süd-Gefälle

Auch bei Niederschlag sind sich die Wettermodelle einig: Der August soll leicht zu trocken werden, allerdings gibt es ein Nord-Süd-Gefälle. Während im Norden mehr Regen erwartet wird, sollen der Süden und Südosten tendenziell zu trocken werden. "Eine ausgeprägte, flächendeckende Dürre ist nach aktuellem Stand nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber auch nicht komplett ausgeschlossen", zieht Jung ein Fazit.

In München zeigt sich ein ähnliches Bild: Die aktuellen Prognosen sagen einen zu trockenen August voraus. Abweichungen gibt es am Alpenrand. Dort kann Stauniederschlag einzelne kräftige, teils unwetterartige Wärmegewitter bringen.

Nach aktuellen Wettervorhersagen wird es im August an einzelnen Tagen so warm wie in der Wüste (Symbolbild). © Jerome Delay

Gibt es eine Hitzewelle im August? Experte ordnet Vorhersagen ein

Gibt es nach der historischen Hitzewelle im Juni eine weitere Hitzewelle im August? Das europäische Wettermodell rechnet mit erneuten Hitze- und Wüstentagen in der zweiten Monatshälfte im Zeitraum der Hundstage. "Für eine Extremhitzewelle mit Werten jenseits von 40 Grad bräuchte es allerdings eine stabile Omega-Wetterlage über Mitteleuropa. Ein solches Muster ist derzeit noch nicht erkennbar. Ich würde daher von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einzelner Hitzetage, aber nicht von einer bereits absehbaren zweiten Rekordhitzewelle sprechen", ordnet Jung ein.

Das Fazit: So wird das Wetter im August

Fazit: Nach aktuellen Vorhersagen soll der August in Deutschland zu warm und zu trocken ausfallen. Das gilt auch für München und das Umland. "Es gibt Potenzial für einzelne Hitzephasen, vor allem in der Monatsmitte und der zweiten Hälfte, aber keine Anzeichen für eine erneute Extremhitzewelle wie zuletzt Ende Juni", so Jung.

Bei der Prognose für das Wetter im August handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der August rückt, desto genauer werden die Prognosen.