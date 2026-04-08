Wie lange es in Bayern sonnig bleibt

Der Mittwoch lockt mit gutem Wetter nach draußen, in weiteren Verlauf der Woche wird das Wetter schlechter. Und nachts kann es noch Frost geben.

Am Mittwoch bleibt es sonnig in Bayern. Bei oft wolkenlosem Himmel steigen die Temperaturen auf 13 bis 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Am wärmsten wird es dabei am Bodensee und unteren Main, im Hofer Land und Bayerwald bleibt es kühler.

Der Wind kommt aus Nordost und bleibt schwach bis mäßig. Er kann im Tagesverlauf aber zeitweise auffrischen.

In der Nacht zum Donnerstag kann es bei klarem oder gering bewölktem Himmel laut der Vorhersage noch Frost geben. In den Niederungen im Osten sowie in Teilen der Oberpfalz und Oberfrankens können minus drei Grad erreicht werden. Im Raum Aschaffenburg sinken die Temperaturen dagegen nur auf vier Grad, im Norden Schwabens auf drei Grad.

Am Donnerstag selbst wird es bei durchziehenden hohen Wolkenfeldern nicht mehr ganz so sonnig, es soll mit 13 bis 20 Grad aber angenehm bleiben. Der Wind wird nur schwach erwartet.

In der Nacht zum Freitag nehmen die Wolken zu und es gibt gebietsweise Schauer, aber keinen Frost mehr. Am Tag erwartet der DWD Schauer, im höheren Bergland Schnee und in den Mittelgebirgen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schneeregen.