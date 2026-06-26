Die Hitzewelle hat Deutschland aktuell fest im Griff. Doch wann endet sie? Die aktuellen Vorhersagen nennen einen klaren Zeitpunkt.

Die Sonne knallt am Himmel, es geht kaum ein Lüftchen und nachts kühlt es nicht mehr richtig ab: Deutschland ächzt unter der ersten Hitzewelle des Sommers. Sie ist sogar die längste im Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Temperaturen knacken dabei nach aktuellen Wettervorhersagen an vielen Orten vielleicht sogar die 40-Grad-Marke. Viele Menschen leiden dabei unter der Hitze, ziehen sich an kühlere Orte zurück und stellen sich dabei eine Frage: Wann ist die Hitzewelle vorbei? Ein Experte macht jetzt Hoffnung.

Der Start in den meteorologischen Sommer glich einer Berg- und Talfahrt. Der Juni begann zunächst verhalten mit viel Regen und kühlen Temperaturen. Die Schafskälte dominierte dabei das Wetter in Deutschland und sorgte dafür, dass die Höchstwerte in vielen Regionen die 20-Grad-Marke nicht überschritten.

Fast nahtlos schnellten die Temperaturen in die Höhe und über 30 Grad. Dort verharren sie seitdem und steigen sogar noch weiter an. Diese Vorhersage traf Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber der AZ bereits im Mai – und lag dabei genau richtig. Doch wann endet die Hitzewelle? Der Experte ist sich beim Zeitpunkt jetzt sicher.

Hitzewelle: Knackt Deutschland am Wochenende die 40-Grad-Marke?

Zunächst einmal die schlechte Nachricht: Die Hitzewelle ist in den kommenden Tagen keineswegs vorbei. Deutschland ist nicht nur mittendrin, die Hitze erreicht sogar ihren Höhepunkt. Am Freitag und Samstag liegen die Höchstwerte in Deutschland verbreitet bei 33 bis 38 Grad, im Südwesten örtlich an oder über der 40-Grad-Marke.

Eine Frau kühlt sich mit einem Handventilator unter Sonnenschirmen auf einem Balkon in der Mittagssonne ab. Die Hitzewelle in Deutschland sorgt für schweißtreibende Temperaturen. © Marcus Brandt (dpa)

Der Sonntag bringt voraussichtlich den absoluten Höhepunkt – vor allem im Osten und Südwesten sind dann Werte bis 41 oder 42 Grad möglich. "Damit steht auch der bisherige Juni-Rekord von 39,6 Grad aus dem Jahr 2019 zur Disposition. Wichtig ist mir der Hinweis, dass diese Spitzenwerte aus einzelnen Modellläufen stammen. Ob die 40 Grad bundesweit tatsächlich fallen, lässt sich seriös erst ein bis zwei Tage vorher sagen", ordnet Jung gegenüber der AZ ein. Besonders unangenehm wird es dabei am Wochenende, denn parallel zur Hitze steigt die Gewittergefahr und es wird schwül.

Wann endet die Hitzewelle? Schlechte Nachrichten für München und die Region

Für München und die Region hat Jung nach aktuellen Vorhersagen schlechte Nachrichten: "Im Süden hält sich die Hitze am längsten. Für München heißt das: Bis ins Wochenende hinein bleibt es heiß mit Höchstwerten um 35 bis 38 Grad, der Höhepunkt liegt voraussichtlich am Samstag und Sonntag." Dabei wird es ebenfalls schwül, die Gewittergefahr steigt im Großraum München und im Alpenvorland am Sonntag spürbar an. "Im Alpenraum sind Hitzegewitter ohnehin ein Dauerthema", sagte Jung.

Dabei gibt es eine gute Nachricht: Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt zwar am Wochenende, ist dann aber auch vorbei. In weiten Teilen Deutschlands ist die Hitzewelle am Montag beendet. Vor allem am Sonntag ziehen kräftige, lokal unwetterartige Gewitter von West nach Ost und bringen neben Starkregen, Hagel und Sturmböen auch Abkühlung.

Die Hitzewelle hält an: Die Menschen suchen nach Abkühlung. © Jordan Pettitt (PA Wire)

Ende der Hitzewelle in Deutschland: Was aktuelle Prognosen sagen

Am Montag (29. Juni) sickert von Nordwesten deutlich frischere Atlantikluft ein. Die Temperaturen gehen dabei auf 20 bis 26 Grad zurück. "Nach aktuellem Stand ist die extreme Hitzewelle damit am Montag beendet", betont Jung.

Die Menschen in München und der Region müssen hingegen noch etwas länger auf Abkühlung hoffen. "Die durchgreifende Abkühlung erreicht den Süden etwas später als den Norden", so Jung. In München und der Region gehen die Temperaturen nach aktuellen Vorhersagen erst im Laufe des Montags, vielleicht sogar erst am Dienstag auf Mitte 20 Grad Celsius zurück.

Ein Mensch sitzt bei Hitze in einer Hängematte im Grüngürtel: Doch bald ist die Hitzewelle vorbei. © Rolf Vennenbernd (dpa)

Wetter nach der Hitzewelle: So geht es zum Siebenschläfer weiter

Das Wetter in Deutschland nach der Hitzewelle wird deutlich wechselhafter. Die Luft wird frischer, die Temperaturen bewegen sich im niedrigen bis mittleren 20-Grad-Bereich, dazu kommen zeitweise Schauer und Gewitter.

"Das Ganze fällt mitten in den Siebenschläfer-Zeitraum. Die Großwetterlage, die sich Ende Juni und Anfang Juli einstellt, hat erfahrungsgemäß eine gewisse Erhaltungsneigung für den weiteren Sommer – und die deutet derzeit eher auf einen wechselhaften als auf einen durchgehend extrem heißen Sommer hin", zieht Jung sein Fazit.