Vor 90 Jahren begann in der Regensburger Altstadt eine besondere Erfolgsgeschichte. Heute ist Zweirad Stadler weit über die Region hinaus bekannt – und blickt weiter nach vorn.

03. September 2026 - 10:19 Uhr

1936 gründete Josef Stadler einen . Neben Fahrrädern gehörten damals schon motorisierte Zweiräder zum Angebot. Heute, 90 Jahre später, wird das Familienunternehmen in der vierten Generation geführt und ist mit 22 Standorten in Deutschland und Österreich vertreten – von Berlin, Bremen und Hannover über Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim, München und Nürnberg bis Regensburg, Straubing und Wien. Dazu kommt der Online-Handel.

Das Angebot reicht heute weit über das klassische Fahrrad hinaus: E-Bikes, Rennräder, Gravelbikes, Mountainbikes, City- und Trekkingräder, Kinderfahrräder, Anhänger sowie Bekleidung, Helme, Schuhe, Ersatzteile und Zubehör. In Regensburg, Straubing und Nürnberg gehören außerdem Motorroller, Motorräder und Motorradbekleidung dazu.

Neuer Flagship Store in Regensburg. © Zweirad Stadler / Julian Huke Photography

Bei aller Entwicklung ist eines über 90 Jahre unverändert geblieben: der Anspruch, für die Kundinnen und Kunden da zu sein. Denn versteht sich nicht nur als Händler, sondern als verlässlicher Partner rund ums Zweirad – mit Auswahl, fachkundiger Beratung, fairem Preis-Leistungs-Verhältnis und einem Service, der auch nach dem Kauf weitergeht.

Ein innovatives Familienunternehmen

Auf Josef Stadler folgte sein Sohn Helmut Stadler, der 1981 einen damals mutigen und für Deutschland einzigartigen Schritt wagte: In Regensburg eröffnete er ein . Darin verwirklichte er seine Idee einer permanenten Fahrradmesse mit großer Auswahl, kombiniert mit der fundierten Beratung und dem Service eines Fachgeschäftes.

Peter Glötzl-Stadler, Bärbel Stadler und Vincent Stadler. © Zweirad Stadler / Tino Lex

Dies legte den Grundstein für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Bärbel Stadler und Peter Glötzl-Stadler – die das Unternehmen heute führen – entwickelten das Konzept gemeinsam mit Helmut Stadler weiter und rollten es auf derzeit 22 Standorte aus. Heute ist mit Vincent und Valentina Stadler bereits die vierte Generation im Unternehmen eingebunden.

Immer für Kunden da – Omnichannel-Erlebnis

Das Einkaufen hat sich in den vergangenen 90 Jahren grundlegend verändert. Mit seinem großen bietet Zweirad Stadler heute die Möglichkeit, Fahrräder, Zubehör und Bekleidung bequem online zu entdecken und zu kaufen. Gleichzeitig bleibt das stationäre Erlebnis mit Probefahrten, persönlicher Beratung und Werkstattservice wichtig.

Für Stadler steht dabei der Kunde im Mittelpunkt – online wie offline. Unser Versprechen: kompetente Beratung, ehrliche Kommunikation, eine große Auswahl zu fairen Preisen und zuverlässiger Service – damit sich unsere Kundinnen und Kunden rundum gut aufgehoben fühlen.

Store in Berlin Prenzlauer Berg mit 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. © Zweirad Stadler / Peter Meyer

90 Jahre werden gefeiert

Am 4. und 5. September 2026 feiert das Jubiläum mit besonderen Angeboten, Glücksrad, kulinarischem Programm und je nach Standort auch musikalischer Begleitung. Zudem wird in jeder Filiale am Freitag ein Mountainbike im Wert von 950 Euro und am Samstag ein E-Bike im Wert von 3.400 Euro verlost.

90 Jahre sind dabei nicht nur ein Anlass zurückzublicken, sondern auch ein Versprechen für die Zukunft: Zweirad Stadler will auch weiterhin die erste Adresse für alle sein, die Freude an Fahrrädern und Zweirädern haben – mit großer Auswahl, fairen Preisen, kompetenter Beratung und einem Service, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht.