Wetterwende in Bayern: So warm wird es nach der Nebelwoche

Zwischen eisigen Nächten und fast frühlingshaften Höchstwerten erwartet Bayern eine ungewöhnlich abwechslungsreiche Woche.

Ein Vogel fliegt in den frühen Morgenstunden bei Sonnenaufgang an der Frauenkirche vorbei, die noch im Nebel liegt. Mit dem Start der neuen Woche soll sich der Nebel auflösen. Und: Es kommen milde Tage.

Der Winter meldet sich in Bayern heute vielerorts zurück: Frost, Schnee, glatte Straßen. Laut den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es oberhalb von 500 bis 600 Metern etwas schneien. In tieferen Lagen ist bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt leichter Regen zu erwarten.

Auf den Straßen kann es glatt werden: Schleudergefahr herrscht gebietsweise durch Schnee oder Schneematsch. Aber auch überfrierende Nässe oder gefrierender Regen sind nicht ausgeschlossen. Gegen Mittag soll der Niederschlag aber abklingen. Vor allem bis zum Vormittag kann es gebietsweise sehr neblig sein, örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Samstag bleibt es in Bayern und München zunächst trüb und kalt – mit Temperaturen zwischen minus 1 und 5 Grad sowie zeitweilig gefrierendem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet. Doch pünktlich zum zweiten Advent könnte man meinen, der Frühling stehe vor der Tür.

Am Sonntag steigen die Temperaturen in Bayern auf 5 bis 11 Grad. Zu Beginn der neuen Woche werden sogar bis zu 14 Grad erwartet. Ab Donnerstag sinken die Werte dann wieder auf für die Jahreszeit typische Temperaturen.

Milde Spitzenwerte in München

Münchner müssen sich zum Wochenende auf Schmuddelwetter einstellen. Am Freitag kann es bei gerade mal 3 Grad zeitweise zu leichtem Regen kommen. Unverändert kalt und feucht bleibt es am Samstag, bevor es am Sonntag langsam wärmer wird. Bei bis zu 7 Grad kommt es aber auch dann ein letztes Mal immer wieder zu Regen.

In der Landeshauptstadt kann es zu Wochenbeginn dann sogar bis zu 15 Grad warm werden. Trotz frühlingshafter Temperaturen kommt es hier am Montag zu Regen, die Sonne schaut nur selten durch. Trockener bleibt es da schon am Dienstag. Auch in München gehen die Temperaturen ab Donnerstag wieder zurück und sinken am Freitag auf 8 Grad.