Wetterwechsel nach der Hitze: Hier soll es in Bayern sogar schneien

Mit Hitze und Sonne pur ist es vorbei in Bayern und München –zumindest vorerst. Die Temperaturen bleiben in der neuen Woche teilweise unter der 20-Grad-Marke, in den Nächten kühlt's mächtig ab.

Viele Wolken und kühlere Temperaturen kündigt der DWD für die kommende Woche in Bayern an. (Symbolbild)

Nach einigen heißen Sommertagen wird es deutlich kühler im Freistaat. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt zudem Regen und Gewitter zum Start der neuen Woche an.

Amtliche Warnung vor Dauerregen

Bereits am heutigen Montagmittag kann es den Angaben zufolge blitzen und donnern. Das betrifft vor allem den Voralpenraum. Dabei sei auch örtlich Starkregen möglich (um 20 l/qm in kurzer Zeit) sowie starke bis stürmische Böen zwischen 50 und 70 km/h und kleinkörniger Hagel. Von heute Abend bis Dienstagabend am Alpenrand verbreitet 30-40 l/qm, in Staulagen um 50 l/qm innerhalb etwa 24 Stunden. Der DWD hat für diesen Zeitraum eine amtliche Warnung vor Dauerregen ausgegeben.

Im Hochgebirge fallen wenige Zentimeter Neuschnee

Ansonsten ist es überwiegend stark bewölkt und von Westen her kündigen sich zahlreiche Schauer inklusive einzelner Gewitter an. Dazwischen kommt abschnittsweise die Sonne durch, die Temperaturen liegen zwischen 18 und 24 Grad.

In der Nacht zum Dienstag kündigen sich dann weitere Schauer an, länger andauernd nass wird's in den Alpen. Es kühlt deutlich ab, die Tiefstwerte liegen nachts bei 14 bis 9 Grad. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze dann auf 2400 bis 2200 Meter, im Hochgebirge fallen wenige Zentimeter Neuschnee.

Nachts fallen die Temperaturen bis 6 Grad

Der kühlste Tag der Woche ist laut Angaben des DWD der Dienstag, die Temperaturen bleiben unter der 20-Grad-Marke mit Höchstwerten zwischen 15 und 19 Grad, an den Alpen sind auch nur bis zu 13 Grad möglich. Zudem sei es überwiegend stark bewölkt. Auch schauerartige Regenfälle und vereinzelt kurze Gewitter erwartet der DWD. Nachts kann es auf bis zu sieben Grad abkühlen.

Am Mittwoch bleibt es bewölkt und teilweise regnerisch. Am wärmsten wird es den Angaben zufolge am Untermain mit bis zu 22 Grad. Nach den Prognosen liegen die Höchstwerte bei 16 bis 20 Grad, am Untermain bis 22 Grad. In der Nacht regnet es weniger, die Tiefsttemperaturen liegen 8 Grad, im Allgäu geht's auf bis 6 Grad runter.

Der Donnerstag präsentiert sich wolkig mit sonnigen Abschnitten, vor allem im Süden und Osten regnet es vereinzelt. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad im Bayerwald und 26 Grad am Untermain. Die Nacht zum Freitag ist teils wolkig, teils klar, es kühlt bis auf 8 Grad ab.