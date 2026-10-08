Wetterumschwung in Bayern: Wann der Regen in München aufhört

Gewitter, Regen und sinkende Temperaturen: Der Herbst ist nun in Bayern richtig angekommen. In den Bergen könnte es sogar Neuschnee geben.

In München sollen sich die Regenfelder erst zum Freitag hin auflösen.

Nach einem letzten sommerlichen Tag am gestrigen Mittwoch steht Bayern ein deutlicher Wetterumschwung bevor. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es nun sehr herbstlich. Es werde am heutigen Donnerstag stark bewölkt oder bedeckt sein und verbreitet Regen geben, teilweise auch mit Gewittern.

Wie der DWD mitteilt, zieht eine Kaltfront ostwärts über Süddeutschland. In den meisten Gebieten erwarten die Meteorologen Temperaturen von höchstens 15 bis 20 Grad. Dahinter folge deutlich kühlere Meeresluft.

Grau in Grau statt Sonne: Der Herbst meldet sich in Bayern eindringlich. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für das Alpenvorland warnt der Wetterdienst vor zeitweisen Windböen um 50 km/h aus West bis Nordwest, auf den höchsten Gipfeln von Alpen und Bayerwald könne es zu stürmischen Böen um 70 km/h kommen.

Außerdem werden noch heute einzelne Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h und Starkregen um 15 l/qm pro Stunde im Süden Bayerns erwartet. Von Donnerstagmittag bis in die Nacht zum Freitag können an den Alpen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter fallen. Für diesen Bereich gibt der DWD eine amtliche Warnung bis Freitag 2 Uhr nachts aus.

In München lässt der Niederschlag mit Blick auf den Regenradar erst zum späten Abend nach – die Wolken lösen sich in der Nacht komplett auf.

Erster Neuschnee

In den Bergen wird es deutlich frischer, dort sinkt das Thermometer teils in den einstelligen Bereich. Bis zum Abend soll die Schneefallgrenze auf etwa 1500 Meter sinken, in den höheren Lagen kann es auch stürmisch werden.

Oberhalb von etwa 2000 Metern sei am Freitagfrüh mit Schneefall um 1 bis 5 cm zu rechnen, in Staulagen des Hochgebirges lokal sogar um 10 cm Neuschnee.

Das Wetter am Freitag

Am Freitag soll es dann erneut ungemütlich werden, die Tageshöchsttemperaturen sollen laut DWD dann einmal um etwa fünf Grad niedriger liegen im Vergleich zum Vortag. Tagsüber soll es dann zwar auch einmal trocken bleiben, aber am Nachmittag und Abend werden in weiten Teilen des Freistaats erneut Niederschläge erwartet. Auch am Samstag soll es viele Wolken und verbreitet Regen geben.