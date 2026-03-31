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Wetterumbruch sorgt für schweren Unfall: Auto prallt bei Schnee gegen Baum

Ein 35-Jähriger verliert bei Schnee die Kontrolle über sein Auto und prallt gegen einen Baum. Die Feuerwehr befreit ihn.
AZ/ dpa |
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Auf der schneebedeckten Straße geriet der Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern. (Symbolbild)
Auf der schneebedeckten Straße geriet der Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Auf schneebedeckter Fahrbahn ist ein Autofahrer in Oberbayern von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 35-Jährige wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr befreite ihn demnach mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug. Laut Polizei ist der Mann am Montagabend auf der nassen Straße bei Tuntenhausen (Landkreis Rosenheim) ins Schleudern geraten. Er kam anschließend in ein Krankenhaus.

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