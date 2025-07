Wetterdienst warnt vor Unwettern in Franken

Menschen in Teilen von Bayern müssen sich auf Unwetter einstellen: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Nachmittag vor Gewittern, Starkregen und Sturm in Franken.

dpa | 14. Juli 2025 - 15:08 Uhr

In Teilen Bayerns warnt der DWD vor teils schweren Gewittern. (Symbolbild) © Simon Zeiher/onw-images/dpa

München Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Nachmittag für Teile des Freistaats eine amtliche Unwetterwarnung herausgegeben. In Ober-, Unter- und Mittelfranken kann es den Wetterexperten zufolge zu schweren Gewittern der Stufe 3 von 4 kommen. Dabei bestehe unter anderem durch Blitzschlag, verbreitet umstürzende Bäume sowie herabfallende Äste, Dachziegel und andere Gegenstände eine Gefahr für Leib und Leben. Auch Überflutungen von Straßen, Unterführungen und Kellern seien möglich. Laut DWD können gebietsweise heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde sowie Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde auftreten. Die Warnung galt laut DWD zunächst bis 16.00 Uhr. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de