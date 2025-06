Wetterdienst warnt vor extremen Unwettern in Bayern

Noch genießen viele Menschen im Freistaat die hohen Temperaturen. Doch die Ernüchterung könnte bald folgen: Meteorologen warnen vor extremen Unwettern.

Es soll hageln und sehr viel in kurzer Zeit regnen (Symbolbild).

München

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einer Vorab-Warnung vor schadensträchtigen Gewittern im Freistaat. Die schwersten Unwetter könnten gar von extrem großem Hagel mit einem Durchmesser von über acht Zentimetern sowie Orkanböen begleitet werden, was als extremes Unwetter gelten würde. Die Warnung gilt von Mittwochnachmittag 14.00 Uhr bis Mitternacht, wie der DWD in München mitteilte. Betroffen sind sämtliche Regierungsbezirke mit Ausnahme von Unterfranken.

Im Verlauf des Mittwochnachmittags rechnen die Meteorologen von Westen nach Osten mit dem Durchzug teils schwerer und schadensträchtiger Gewitter. "Dabei werden großer Hagel um fünf Zentimeter im Durchmesser und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer erwartet", hieß es. "Zusätzlich muss mit teils unwetterartigem Regen von 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden." Die teils schweren Gewitter sollen dann im Verlauf der ersten Nachthälfte ostwärts abziehen.

Bei der Vorab-Warnung handelt es sich um eine frühzeitige Information, die sich noch ändern kann und noch nicht sehr detailliert ist. Grundsätzlich treten Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen aber typischerweise sehr lokal auf und treffen mit voller Intensität meist nur wenige Orte.