Frostige Nächte mit bis zu -13 Grad in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem eisigen Wochenstart. Auch ein wenig Schnee kann es geben.

Nach einer kalten Nacht kann es in Bayern örtlich wieder zu Nebel kommen. (Archivbild)

München

Am letzten Sonntag des Jahres zeigt sich in Bayern am Nachmittag noch einmal die Sonne. In der kommenden Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) dann Wolken.

Am Vormittag bleibt es oft trüb. Vor allem im Alpenvorland hält sich auch am Nachmittag dichter Hochnebel, ansonsten zeigt sich oft die Sonne. Und es soll kalt sein: Die Maximaltemperaturen liegen bei minus zwei bis plus vier Grad. In der Nacht auf Montag sinken die Tiefstwerte sogar auf minus 6 bis minus 13 Grad.

Wolken, Schnee und Schneeregen

Der Montag beginnt an vielen Orten mit Sonne, wobei sich im Alpenvorland Nebel halten kann. Am Nachmittag sollen im nördlichen Franken Wolken aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus einem und plus drei Grad und an den Alpen um die fünf Grad.

In der Nacht zum Dienstag ziehen die Wolken Richtung Süden. An manchen Orten ist laut DWD etwas Schnee und Glätte möglich. Vor allem an den Alpen und im Osten Bayerns sind am Dienstag mitunter Schnee und Schneeregen möglich. Von Franken her kann es aber auch auflockern.