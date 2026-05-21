Wetter-Wechsel an Pfingsten: Aktuelle Vorhersage für das lange Wochenende

Ein Wetter-Wechsel an Pfingsten steht bevor. Was die aktuellen Vorhersagen jetzt versprechen.

Wie wird das Wetter an Pfingsten? Am langen Wochenende zieht es die Menschen ins Freie, zahlreiche Feste locken Besucher an und die Ferien in manchen Bundesländern wie Bayern und Baden-Württemberg starten. Da kommt der aktuelle Wetter-Wechsel gerade recht.

Das Wetter der letzten Wochen war eher wechselhaft, verregnet und kühl. Eigentlich hatten die Wettermodelle vor einigen Tagen ein ähnliches Wetter für das Pfingstwochenende vorhergesagt: Die Temperaturen sollten zwar auf über 20 Grad Celsius klettern, doch die Gefahr von kräftigen Gewittern mit Starkregen war hoch.

Wetterumschwung an Pfingsten: "Die Lage hat sich gedreht"

"Die Lage hat sich gedreht. Während die ersten Modellläufe vor zwei Wochen noch ein nasses, kühles Pfingsten andeuteten, dominiert mittlerweile klar das Hoch", ordnet Meteorologe Dominik Jung die aktuelle Lage gegenüber der AZ ein.

Die Temperaturen ziehen ab Freitag an und bescheren Deutschland am Samstag (23. Mai) Höchsttemperaturen zwischen 25 und 32 Grad. Dabei bleibt es überwiegend trocken, es gibt nur ein geringes Schauerrisiko.

Wie wird das Wetter an Pfingsten? Subtropische Luftmassen in Bayern

"Bereits ab Freitag baut sich von Südwesten her ein stabiles Hoch auf, das subtropische Luftmassen aus dem westlichen Mittelmeerraum direkt nach Bayern lenkt", erklärt Jung. In München und Umgebung steigen die Temperaturen am Samstag auf 26 bis 28 Grad. Dabei bleibt es überwiegend trocken und sonnig.

Dieser Trend setzt sich deutschlandweit ebenfalls am Pfingstsonntag fort. Die Temperaturen stabilisieren sich bei bis zu 32 Grad Celsius, es gibt nur vereinzelt Schauer.

Am Wochenende steigen die Temperaturen: Viele Menschen greifen dann gern zum Eis. © Uwe Anspach (dpa)

Fällt die 30-Grad-Marke an Pfingsten in München? Experte redet Klartext

Knacken die Temperaturen in München und dem Umland am Pfingstwochenende das erste Mal die 30-Grad-Marke? "Ja, mit hoher Sicherheit. Vier voneinander unabhängige Systeme zeigen stabil dieselbe Großwetterlage über Süddeutschland. Wenn vier Systeme so klar in dieselbe Richtung deuten, ist die Unsicherheit weitgehend heraus", erklärt Jung.

Die 30-Grad-Marke könnte bereits am Sonntag das erste Mal fallen. Die Vorhersagen rechnen mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad im Münchner Stadtgebiet. Dabei könnte es allerdings schwül werden.

Wetter an Pfingsten in München und Umgebung: "Ein Restrisiko bleibt"

"Ein Restrisiko bleibt für den Pfingstsonntag: Ein kleinräumiger Störungspuls könnte über Süddeutschland hinwegziehen und am Nachmittag oder Abend lokale Hitzegewitter auslösen, besonders in den Staulagen der Alpen und im Voralpenraum. Solche Gewitter wären punktuell, aber durchaus heftig – mit Starkregen, Hagel und kurzzeitigen Sturmböen", sagt Jung.

Am Pfingstmontag geht es deutschlandweit heiß weiter. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 33 Grad Celsius, gleichzeitig bleibt es überwiegend trocken mit einzelnen Quellwolken.

Das Wetter in München und dem Umland schließt sich dem an. Die Temperaturen klettern bis auf 33 Grad, gleichzeitig bleibt es trocken. "Damit fällt der erste Hochsommertag des Jahres an der Isar mit großer Wahrscheinlichkeit auf das Pfingstwochenende", zieht Jung sein Fazit.

Jugendliche kühlen sich im Eisbach im Englischen Garten ab. © Peter Kneffel (dpa)

Wetterwechsel macht vielen Menschen zu schaffen: Was der Experte rät

Der spontane Wetterwechsel von 17 Grad am Mittwoch auf über 33 Grad am Wochenende macht vielen Menschen allerdings auch zu schaffen. "Der Körper hat sich noch nicht akklimatisiert, der Kreislauf reagiert empfindlich", betont Jung. Drei Dinge sind aus seiner Sicht wichtig: ausreichend trinken, die intensive Mittagssonne zwischen 12 und 16 Uhr meiden und die Wohnungen kühl halten. Dabei rät er, die Rollläden tagsüber geschlossen zu lassen und nachts durchzulüften.

"Besonders ältere Menschen, Kleinkinder und chronisch Kranke sollten auf den ersten Hitzeschub des Jahres mit Vorsicht reagieren. Auch Haustiere niemals im Auto zurücklassen – die Innenraumtemperatur erreicht binnen weniger Minuten lebensgefährliche Werte", so Jung.

Generell handelt es sich bei den Prognosen zum Wetter an Pfingsten um einen Trend. Dieser kann sich noch kurzfristig ändern, ist aber aktuell stabil.