Wetter kippt am Wochenende: Bayern drohen heftige Gewitter und Unwetter

Das Wetter in Bayern bleibt vorerst instabil und unruhig – und es wird kühler.

Blitze bei einem Gewitter über dem Alpenvorland am Donnerstag. Gewittrig soll auch das Wochenende werden.

Bayern steht ein Wochenende mit unruhigem Wetter bevor: Der Deutsche Wetterdienst erwartet vielerorts Schauer und Gewitter. Im Norden des Freistaats fällt der Samstag demnach noch vergleichsweise freundlich aus, mit nur einzelnen Regenschauern und leichten Gewittern. Im Süden Bayerns sind auch örtliche Unwetter mit heftigem Starkregen und Hagel möglich. Es wird schwülwarm mit Höchstwerten von bis zu 28 Grad im Norden und 26 Grad im Süden.

Für den Sonntagvormittag erwarten die Meteorologen in der Nordhälfte häufige Schauer und Gewitter. Schön - jedoch vergleichsweise kühl mit Werten bis 23 Grad - wird dann der Nachmittag mit sogenanntem Rückseitenwetter nach dem Abzug der Gewitterfronten.

Im Süden am Sonntag ungemütlicher als im Norden

In Oberbayern und Schwaben sollen Schauer und Gewitter erst gegen Sonntagabend Richtung Alpen abziehen. Tagsüber sind laut Wetterdienst "unwetterartige Entwicklungen" mit örtlichen Orkanböen nicht ausgeschlossen. Im Süden wird es voraussichtlich mit Höchstwerten bis 23 Grad ähnlich kühl wie im Norden. Am Montag soll es in Bayern wieder etwas sonniger und trockener werden.