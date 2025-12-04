AZ-Plus
  Grau, nass, neblig: Wo in Bayern das Wetter trüb bleibt - und wo die Sonne rauskommt

Grau, nass, neblig: Wo in Bayern das Wetter trüb bleibt - und wo die Sonne rauskommt

Mütze auf, Handschuhe an: Der DWD rechnet vielerorts mit Nebel und Temperaturen um den Gefrierpunkt. Wo im Freistaat dennoch Lichtblicke warten.
AZ/dpa |
Nebel prägt in diesen Tagen vielerorts das Wetter im Freistaat. (Archivbild)
Nebel prägt in diesen Tagen vielerorts das Wetter im Freistaat. (Archivbild) © Stefan Puchner/dpa

Das Wetter in Bayern zeigt sich auch heute eher von seiner trüben Seite. Laut den Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt es in weiten Teilen des Freistaats Nebel oder Hochnebel. Mitunter sei auch etwas Sprühregen möglich. 

Die Sonne sei vor allem auf Alpengipfeln und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes zu sehen. Die Temperaturen steigen demnach voraussichtlich maximal auf vier Grad, mancherorts erreichen sie Werte um den Gefrierpunkt.

Am Freitag erwartet der DWD eine ähnliche Wetterlage mit vielen Wolken, gebietsweise könne es leichten Regen oder Schnee geben. Die erwarteten Temperaturen liegen bei maximal ein bis fünf Grad.

