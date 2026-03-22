Wetter am Wochenende: Frühlingshafte Temperaturen, aber nachts droht Glätte

Milde Temperaturen, aber nachts Glättegefahr: Was der Wetterdienst für das Wochenende und die kommenden Tage in Bayern vorhersagt und worauf sich Spaziergänger und Autofahrer jetzt einstellen müssen.

Beim Spaziergang zu den Wahllokalen für die Stichwahl in Bayern darf bei frühlingshaft milden Temperaturen zur Übergangsjacke gegriffen werden. Der Sonntag startet zunächst vielerorts mit viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Gegen Nachmittag ziehen von Osten aus Wolken auf, am westlichen Alpenrand kann es dabei zu einzelnen Regenschauern kommen. Die Höchsttemperaturen liegen im Unterallgäu und an den östlichen Mittelgebirgen um 10, sonst bei 12 bis 16 Grad.

Milde Temperaturen zum Wochenstart

In der Nacht zum Montag ist Vorsicht auf den Straßen angesagt. Laut dem DWD wird es stellenweise neblig und glatt.

Die Woche startet dann mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Tagsüber wird es mit bis zu 18 Grad am wärmsten im Raum Aschaffenburg, in den übrigen Regionen kündigt der DWD 10 bis 16 Grad an. Der Dienstag wird mit maximal 14 bis 19 Grad noch milder. Zur Wochenmitte rechnet der Deutsche Wetterdienst dann gebietsweise mit Regen. Nachts müssen Autofahrer aufpassen, es kann demnach auf den Straßen erneut glatt werden.