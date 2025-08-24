Weiterhin gesucht: Mann flieht nach tödlichem Unfall

Ein Autofahrer ist auf der Flucht vor einer Verkehrskontrolle. Bei der Flucht verursacht er einen tödlichen Verkehrsunfall. Die Polizei sucht weiter nach ihm.

Kaufbeuren

Der Verursacher eines tödlichen Unfalls in Kaufbeuren (Landkreis Ostallgäu) ist immer noch flüchtig. Der Mann verursachte den Unfall am Samstag, als er vor einer Verkehrskontrolle floh, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Unfall starb ein 20-jähriger Autofahrer nach einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto des Flüchtigen. Die Mitfahrer des jungen Mannes sollen leichte Verletzungen erlitten haben. Der Beifahrer des flüchtigen Mannes sei schwer verletzt. Unklar ist, ob der Verursacher auch verletzt wurde.

Die Polizei suchte am Samstag erfolglos mit Streifen und einem Polizeihubschrauber. Auch heute wird die Suche mit allen möglichen Mitteln fortgesetzt, wie ein Sprecher mitteilte.