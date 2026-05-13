"Weil i di mog" – Relax-Sänger Peter Volkmann ist tot

Mit bayerischen Hits prägte Peter Volkmann die Band Relax – etwa mit dem gefühligen "Weil i di mog". Jetzt gibt es für Fans eine traurige Nachricht.

Mit Songs wie "Weil i di mog" oder "Ein weißes Blatt'l Papier" eroberte die Band Relax in den 1980er-Jahren die Hitparaden – nun ist der langjährige Frontmann Peter Volkmann tot. Der Musiker sei nach Angaben seiner Familie im Alter von 74 Jahren in Schweinfurt gestorben, bestätigte Bandsprecher Sascha Eibisch. Er hatte sich den Angaben zufolge bereits 2022 aus gesundheitlichen Gründen von der Bühne zurückgezogen. Zuvor hatten mehrere andere Medien darüber berichtet.

"Teil meiner Jugend"

Auf Facebook hatte die Band die Nachricht verbreitet. "Lieber Peter, lieber Kollege, lieber Freund, du wirst immer ein Teil von Relax bleiben", schreiben dort die aktuellen Mitglieder, der Keyboarder Sascha Eibisch, Frontmann Claus Mathias und der Gitarrist Patrick Cox.

Die Fans reagieren betroffen: "Unser Hochzeitstanz war "Weil I di mog ". Danke für dieses schöne Lied", schreibt eine Anhängerin. Eine andere bekennt: "Relax war ein Teil meiner Jugend. Ich hab’ seine Stimme geliebt." Ein Nachbar schwärmt von einem "absoluten Herzensmensch".

Volkmann hatte die Band im September 1981 mit anderen gegründet – in dem Jahr, in dem die Spider Murphy Gang Kultsongs wie "Skandal im Sperrbezirk" oder "Schickeria" veröffentlichte. Die Idee von Relax sei gewesen, auf bairisch zu singen, sagte Eibisch. Damit schafften sie es auch immer wieder in die ZDF-Hitparade, auch mit Erfolgen wie "Marie" oder "Heut' geh' ma net hoam".

Bayerische Band aus Franken

Allerdings stammte die Gruppe nicht aus Oberbayern, wie viele dachten. "Wir waren eigentlich immer Franken gewesen", erklärt Eibisch, der selbst 2007 als Keyboarder dazukam. Man sei eben eine "bayerische Kultband aus Franken".

Dieses Jahr wollten Relax nach Angaben von Eibisch eigentlich ihr 45-jähriges Bestehen feiern. Man habe dazu auch auf eine einmalige Rückkehr Volkmanns gehofft, das habe sein gesundheitlicher Zustand aber nicht zugelassen.