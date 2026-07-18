Weil es ihm zu langsam ging: Autofahrer baut schweren Unfall mit Familie auf der A9

Weil es einem Fahrer zu langsam ging, überholt er einen Familienwagen auf der rechten Spur. Kurz darauf fahren beide Autos in die Leitplanke. Die A9 wird für knapp zwei Stunden voll gesperrt.

Eine vierköpfige Familie, darunter zwei Kinder im Alter von neun und sechs Jahren, ist mit dem Auto auf der Autobahn 9 bei Betzenstein (Landkreis Bayreuth) in einen Unfall verwickelt worden. Nach Polizeiangaben verletzten sich dabei vier Menschen.

Demnach fuhr ein 36-Jähriger am Freitag hinter der Familie auf der linken Spur, bevor er, weil es ihm nicht schnell genug ging, über die mittlere Spur auf die rechte Fahrspur wechselte, um neben dem Auto der Familie noch ein weiteres Auto, das auf der Mittelspur fuhr, rechts zu überholen.

Ungeduld auf der A9 endet im Crash: Vier Verletzte, darunter zwei Kinder

Als der Mann danach auf die mittlere Spur einscherte, stieß er mit dem Familienwagen zusammen, der mittlerweile auf die mittlere Spur gewechselt war, hieß es. Der 36-Jährige touchierte den Angaben zufolge ein weiteres Auto, bevor er zusammen mit dem Auto der Familie in die Leitplanke prallte.

Der Mann habe eine Platzwunde am Kopf erlitten. Drei Insassen des Familienwagens verletzten sich leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 35.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Aufräumarbeiten hätten rund zwei Stunden gedauert. Währenddessen sei die Fahrbahn in Richtung Nürnberg voll gesperrt gewesen. Nach etwa zwei Stunden sei die Sperrung aufgehoben worden.