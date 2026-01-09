AZ-Plus
Weihnachtsbaum aus sechstem Stock geworfen - mit verheerenden Folgen

Eine Frau will ihren Weihnachtsbaum entsorgen und wirft ihn aus großer Höhe von ihrem Balkon. Doch unten steht eine Nachbarin.
AZ/ dpa |
Die Nachbarin brach sich den Arm. (Symbolbild)
Die Nachbarin brach sich den Arm. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Eine Frau hat in Unterfranken ihren Weihnachtsbaum von ihrem Balkon im sechsten Stock geworfen und eine Nachbarin getroffen. Die 88 Jahre alte Nachbarin brach sich den Arm, wie die Polizei mitteilte. 

Die 79-jährige Frau in dem Mehrfamilienhaus in Mainaschaff (Landkreis Aschaffenburg) wollte demnach am Donnerstag ihren Weihnachtsbaum entsorgen. Eigenen Angaben zufolge hatte sie den Bereich unterhalb des Balkons zuvor überprüft und niemanden gesehen, hieß es. Der Baum traf laut Polizeiangaben jedoch die Nachbarin, die zu dem Zeitpunkt auf der Grünfläche vor dem Haus war. Die Polizei ermittle nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

