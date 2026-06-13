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Wegen Schmorgeruch – Einsatz im Klinikum Bayreuth

Rund 130 Rettungskräfte rücken nach der Alarmierung aus. Was die Ursache für den Geruch war und was der Einsatz für die Patienten bedeutet.
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Rund 130 Einsatzkräfte wurden zum Klinikum gerufen. (Symbolbild)
Rund 130 Einsatzkräfte wurden zum Klinikum gerufen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa
Bayreuth

Eine defekte Deckenlampe hat einen Großeinsatz im Bayreuther Klinikum ausgelöst. Laut einem Polizeisprecher soll es am Morgen verschmort gerochen haben. Rund 130 Einsatzkräfte seien daraufhin ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Atemschutztruppen suchten demnach in dem betroffenen Bereich mit Wärmebildkameras und Gasmessgeräten nach der Ursache für den Geruch. Da weder Feuer noch Rauch gefunden wurden, sei auf eine Evakuierung verzichtet worden.

Defekte Deckenlampe als Ursache

Eine defekte Deckenlampe habe schließlich als Ursache für den Schmorgeruch identifiziert werden können. Laut Feuerwehr wurde die Lampe abmontiert und der betroffene Bereich belüftet. Für Patienten und Klinikpersonal habe demnach keine Gefahr bestanden, der Betrieb könne ohne Einschränkungen fortgesetzt werden.

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