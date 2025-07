Wegen Dauerregens: Seefest der Stadt Tegernsee abgesagt

Aufgrund der schlechten Witterung wird das für 29. Juli geplante Tegernseer Seefest komplett abgesagt.

Das Tegernseer Seefest, welches am Dienstag, den 29. Juli 2025, stattfinden sollte, wurde am Montagmittag abgesagt. Das beliebte Spektakel, das jedes Jahr zahlreiche Besucher an den Tegernsee lockt, fällt dem länger anhaltenden Regen zum Opfer. Da es auch für die Ausweichtermine am 30. und 31. Juli unsichere Aussichten gibt, fällt das Tegernseer Seefest in diesem Jahr komplett aus.