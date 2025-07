Wasserrohrbruch in Nürnberg - Fahrbahn beschädigt

Keller voll Wasser, Umleitungen für Autofahrer: Ein Rohrbruch in Nürnberg legt eine wichtige Verkehrsachse lahm. Wie lange die Sperrung noch anhalten soll.

Nürnberg

Ein Wasserrohrbruch hat in Nürnberg für überschwemmte Fahrbahnen und Verkehrsbeeinträchtigungen gesorgt. Eine Sperrung im Bereich der Bundesstraße 4R, auch Mittlerer Ring genannt, könnte nach Angaben des Energieversorgers N-Ergie noch längere Zeit andauern.

Hintergrund ist, dass die Fahrbahn nach dem Wasserrohrbruch gegen 4.15 Uhr in der Früh teilweise unterspült wurde und repariert werden muss. Das Wasser lief demnach auch in Keller der angrenzenden Wohnhäuser. In neun Mehrfamilienhäusern wurde das Wasser zunächst abgestellt. Die beschädigte Hauptleitung sollte voraussichtlich bis zum Abend repariert sein. Laut Polizei kam es in der Folge zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Mittlere Ring ist im Bereich der Maximilianstraße in Fahrtrichtung Süden gesperrt, eine Umleitung ausgeschildert. Wer kann, soll den Bereich möglichst umfahren.