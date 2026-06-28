Wann ist die Hitzewelle vorbei? Ende ist in Sicht

Die Hitzewelle lässt Deutschland schwitzen. Doch bald ist sie vorbei. Aktuelle Wettervorhersagen machen Hoffnung.

Die Sonne knallt am Himmel, es geht kaum ein Lüftchen und nachts kühlt es nicht mehr richtig ab: Deutschland ächzt unter der ersten Hitzewelle des Sommers. Sie ist sogar die längste im Juni seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Temperaturen knackten dabei an vielen Orten sogar die 40-Grad-Marke. Viele Menschen leiden dabei unter der Hitze, ziehen sich an kühlere Orte zurück und stellen sich dabei eine Frage: Wann ist die Hitzewelle vorbei? Ein Experte macht jetzt Hoffnung.

Hitzewelle: Deutschland knackt die 40-Grad-Marke?

Zunächst einmal die schlechte Nachricht: Die Hitzewelle ist aktuell noch nicht vorbei. Der Sonntag bringt voraussichtlich den absoluten Höhepunkt – vor allem im Osten und Südwesten sind dann Werte bis 41 oder 42 Grad möglich. Dabei wird es besonders unangenehm, denn parallel zur Hitze steigt die Gewittergefahr und es wird schwül.

Wann endet die Hitzewelle? Vorhersage für München und die Region

Für München und die Region hat Jung nach aktuellen Vorhersagen folgende Prognose: "Im Süden hält sich die Hitze am längsten." Dabei wird es ebenfalls schwül, die Gewittergefahr steigt im Großraum München und im Alpenvorland am Sonntag spürbar an. "Im Alpenraum sind Hitzegewitter ohnehin ein Dauerthema", sagte Jung.

Auch am Sonntag bleibt es mit Werten um 40 Grad weiter sehr heiß - Abkühlung ist aber in Sicht. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Dabei gibt es eine gute Nachricht: Die Hitzewelle erreicht ihren Höhepunkt zwar am Sonntag, ist dann aber auch vorbei. In weiten Teilen Deutschlands ist die Hitzewelle am Montag beendet. Vor allem am Sonntag ziehen kräftige, lokal unwetterartige Gewitter von West nach Ost und bringen neben Starkregen, Hagel und Sturmböen auch Abkühlung.

Ende der Hitzewelle in Deutschland: Was aktuelle Prognosen sagen

Am Montag (29. Juni) sickert von Nordwesten deutlich frischere Atlantikluft ein. Die Temperaturen gehen dabei auf 20 bis 26 Grad zurück. "Nach aktuellem Stand ist die extreme Hitzewelle damit am Montag beendet", betont Jung.

Die Menschen in München und der Region dürfen ebenfalls auf Abkühlung hoffen. Dort gehen die Temperaturen nach aktuellen Vorhersagen ebenfalls im Laufe des Montags zurück.

Wetter nach der Hitzewelle: So geht es zum Siebenschläfer weiter

Das Wetter in Deutschland nach der Hitzewelle wird deutlich wechselhafter. Die Luft wird frischer, die Temperaturen bewegen sich im niedrigen bis mittleren 20-Grad-Bereich, dazu kommen zeitweise Schauer und Gewitter.

"Das Ganze fällt mitten in den Siebenschläfer-Zeitraum. Die Großwetterlage, die sich Ende Juni und Anfang Juli einstellt, hat erfahrungsgemäß eine gewisse Erhaltungsneigung für den weiteren Sommer – und die deutet derzeit eher auf einen wechselhaften als auf einen durchgehend extrem heißen Sommer hin", zieht Jung sein Fazit.