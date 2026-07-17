Wann endet die aktuelle Hitzewelle? Experte nennt konkretes Datum

Die Hitzewelle hat Deutschland aktuell fest im Griff. Doch wann endet sie? Die aktuellen Vorhersagen nennen einen klaren Zeitpunkt.

Ein Mann lässt sich zur Erfrischung Wasser über das Gesicht laufen. Die Hitzewelle ist bald vorbei.

Die Sonne knallt am Himmel, es geht kaum ein Lüftchen und nachts kühlt es nicht mehr richtig ab: Deutschland ächzt unter der zweiten Hitzewelle des Sommers. Und auch wenn sie nicht so extrem heiß ausfiel wie die erste Hitzewelle im Juni, sehnen viele sicherlich ihr Ende herbei. Doch wann ist es so weit? Und ist schon die nächste Hitzewelle im Anmarsch? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ordnet für die AZ die aktuellen Prognosen ein und macht gleichzeitig Hoffnung auf ein baldiges Ende.

Zunächst bleibt das Wetter in Deutschland aber heiß. Am Donnerstag erreichen die Temperaturen noch einmal Werte von 27 bis 32 Grad, am Rhein und im Südwesten bis 34, örtlich sogar 35 Grad. Ähnlich sieht das in München und dem Umland aus: Die Temperaturen klettern auf 30 Grad und bringen den vorerst letzten heißen Tag der Woche.

Wann endet die Hitzewelle? Wetter-Experte legt sich fest

"Bundesweit endet die Hitzewelle zum kommenden Wochenende, und sie endet laut. Ein Störimpuls hat die Hochdruckzone bereits angebohrt, ein Tief über Skandinavien reißt die Lücke weiter auf. Bei Taupunkten um 20 Grad wird die Luft schwül – das ist der Treibstoff für die Gewitter am Freitag und Samstag", erklärt Jung.

Die Folge: Die aktuellen Vorhersagen erwarten heftigen Starkregen, Hagel, schwere Sturmböen und lokale Sturzfluten. "Einzelne Superzellen und in Extremfällen tornadoartige Ereignisse lassen sich außerdem nicht ausschließen", ordnet Jung ein. Die Temperaturen sinken dadurch auf 20 bis 25 Grad, in Schauernähe sogar bis auf 17 Grad. In den Nächten kühlt es ebenfalls spürbar ab. Bis zu 11 Grad sind möglich.

Ende der Hitzewelle in München und Umland: Wann es so weit ist

Ähnlich entwickelt sich das Ende der Hitzewelle auch in München und dem Umland. In der Nacht auf Freitag ziehen Gewitter heran und sorgen für Abkühlung. Das Wetter am Freitag wird wechselhaft mit schauerartigem Regen. Die Temperaturen sinken am Samstag auf 21 bis 25 Grad, am Sonntag und Montag erreichen sie etwa 22 Grad. "Für München heißt das: Die Hitzewelle ist am Samstag, 18. Juli, beendet", legt sich Jung auf ein konkretes Datum fest.

Blitze und Donner läuten das Ende der Hitzewelle ein. © Jan Eifert

Doch wie wird das Wetter nach der Hitzewelle? Und gibt es schon Anzeichen für die nächste Hitzewelle? Die gute Nachricht: Deutschland kann erst einmal durchatmen. Eine Woche lang pendeln sich die Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad ein. Es bleibt wechselhaft, die Nächte kühlen spürbar ab. "Für Mitte Juli ist das eigentlich normales Sommerwetter, das sich nach den letzten Wochen nur ungewohnt kühl anfühlt", so Jung.

Nächste Hitzewelle schon im Anmarsch? Erste Anzeichen sind da

Dennoch gibt es bereits erste Anzeichen für eine neue Hitzewelle. Nach aktuellen Prognosen zieht ab 25. Juli ein Azorenhoch nach Europa und dehnt sich zu einer Hochdruckzone aus. Daher sind zum Monatsende Temperaturen bis 35 Grad möglich, im Südwesten örtlich sogar 38 Grad.

"Damit wäre die nächste Hitzewelle pünktlich zum Start der bayerischen Sommerferien da. Wichtig ist mir die Einordnung: Das ist ein Trend, keine Vorhersage. Ab dem 20. Juli laufen die Modelle deutlich auseinander. Ich würde es so formulieren: Die Wahrscheinlichkeit für einen heißen Ferienstart ist erhöht, aber noch nicht in Stein gemeißelt", ordnet Jung ein.

Bei den aktuellen Prognosen handelt es sich um erste Trends, keine Tagesprognosen. Die Vorhersagen können sich noch ändern. Je näher der Zeitpunkt rückt, desto genauer werden die Prognosen.