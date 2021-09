Wanderer tödlich verunglückt: 62-Jähriger stürzt 70 Meter in die Tiefe

Am Mittwoch ist ein 62-jähriger Mann im Landkreis Garmisch-Partenkirchen als vermisst gemeldet worden. Bei einer Suchaktion wurde der Wanderer tot aufgefunden.

Beim Wandern in den oberbayerischen Alpen ist ein Mann nahe Mittenwald tödlich verunglückt

Mittenwald

Mittenwald - Ein 63-Jähriger ist bei einer Wanderung in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Donnerstag war der Mann rund 70 Meter in die Tiefe gestürzt.

Eine Pensionsinhaberin hatte den Mann am Mittwoch als vermisst gemeldet. Er war bereits am Tag zuvor zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt. Einsatzkräfte fanden den Mann nach einer Suchaktion am Mittwochabend im Bereich Kitzeck.