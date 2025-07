Wand kracht auf Toilettenhäuschen – Arbeiter schwer verletzt

Eine Toilettenpause hat für einen Arbeiter schwere Folgen. Bei Abrissarbeiten fällt eine Wand auf das Toilettenhäuschen, in dem er sich befindet.

Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Burghausen

Bei Abrissarbeiten im Landkreis Altötting ist die Wand eines Gebäudes auf ein mobiles Toilettenhäuschen gefallen und hat so einen darin befindlichen Mann schwer verletzt. Der 40-Jährige war selbst Arbeiter auf der Baustelle in Burghausen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Wie genau der Mann am Dienstag in dem Toilettenhäuschen verletzt wurde - ob das Häuschen umkippte, eingequetscht wurde oder Ähnliches - konnte eine Polizeisprecherin nicht sagen. Es wurde den Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstößen gegen arbeitsschutzrechtliche Vorschriften gegen den ausführenden Abrissarbeiter und den verantwortlichen Bauleiter eingeleitet.