Waldbrand in Bayern weiter nicht unter Kontrolle: Mehrere Hubschrauber im Einsatz

Der Waldbrand westlich von Schneizlreuth beschäftigt die Einsatzkräfte weiterhin. Mehrere Hubschrauber sind in der Luft.

Der Waldbrand westlich von Schneizlreuth im Berchtesgadener Land ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Löscharbeiten am Kranzbergkogel laufen derzeit sowohl von der Luft als auch vom Boden aus auf Hochtouren, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Insgesamt sind drei Hubschrauber vor Ort: zwei davon zum Löschen, einer mit einer Wärmebildkamera.

Eine sichtbare Ausdehnung des Brandes gibt es laut einem Polizeisprecher zwar nicht mehr, dies sei jedoch nur schwer abzuschätzen, da es sich um ein Bodenfeuer in einem bewaldeten Gebiet handle. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern werden, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Das Feuer war am Dienstag nach einer Rauchmeldung entdeckt worden. Eine Erstbewertung per Feuerwehrdrohne konnte eine Brandstelle von mehreren Hundert Quadratmetern bestätigen. Bereits am Abend hatte ein Polizeihubschrauber erste Löschmaßnahmen eingeleitet.