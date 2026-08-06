Waldbrand im Berchtesgadener Land weiter nicht unter Kontrolle

Das Feuer im Berchtesgadener Land ist noch nicht gelöscht. Was die Einsatzkräfte nun überlegen.

Der Waldbrand westlich von Schneizlreuth im Berchtesgadener Land beschäftigt die Einsatzkräfte weiterhin. "Es sind noch Glutnester vorhanden. Die terrestrische Löschung ist noch im Gange", sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Der Einsatz eines Löschhubschraubers im Laufe des Tages werde derzeit geprüft. Grundsätzlich habe sich die Lage in der Nacht aber nicht verschärft.

Die Feuerwehr hatte den am Dienstag ausgebrochenen Brand am Kranzbergkogel am Mittwoch noch nicht unter Kontrolle bringen können. Dabei liefen die Löscharbeiten sowohl von der Luft als auch vom Boden aus auf Hochtouren. Insgesamt waren drei Hubschrauber vor Ort: zwei davon zum Löschen, einer mit einer Wärmebildkamera. Es seien rund 0,5 Hektar Schutzwald der Bayerischen Staatsforsten betroffen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.