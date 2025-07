Waldbrand bricht bei Schwandorf aus - Feuer unter Kontrolle

In der Oberpfalz gerät ein 3.000 Quadratmeter großes Waldstück in Brand. Die Feuerwehr gibt später Entwarnung. Es war in der Region nicht der einzige Waldbrand des Tages.

dpa | 03. Juli 2025 - 02:43 Uhr

In einem Waldstück zwischen Schwandorf und Ebermannsdorf brannte es auf knapp 3.000 Quadratmetern. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa

Schwandorf/Ebermannsdorf In der Oberpfalz haben Einsatzkräfte bei Schwandorf einen Waldbrand unter Kontrolle gebracht. Das Feuer war am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr auf einem Waldstück auf der Grenze zu Ebermannsdorf ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Zunächst hatten Medien berichtet. Insgesamt hatte es auf einer Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern gebrannt. Seit 22.00 Uhr ist der Waldbrand unter Kontrolle, wie die Polizei weiter mitteilte. Zwei Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz. In der Nacht fanden noch Nachlöscharbeiten statt. Das Feuer zwischen Schwandorf und Ebermannsdorf war laut der Polizei nicht der einzige Waldbrand in der Oberpfalz. Bei acht weiteren Einsätzen am Mittwoch waren Flächen zwischen 10 und 600 Quadratmetern betroffen.