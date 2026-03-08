Augsburgs Rathauschefin Weber muss wohl in Stichwahl
Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber muss ihren Posten voraussichtlich in zwei Wochen in einer Stichwahl verteidigen. Nach Angaben der Stadt lag die CSU-Politikerin nach der Auszählung von 205 der 254 Stimmgebiete bei 33,7 Prozent. Der SPD-Kandidat Florian Freund lag mit 19,6 Prozent auf dem zweiten Platz und kann sich damit Hoffnungen auf den Einzug in den zweiten Wahlgang machen.
Dahinter kamen die Grünen-Kandidatin Martina Wild mit 15,9 Prozent und der AfD-Bewerber Andreas Jurca mit 13,5 Prozent. Die sechs weiteren Kandidaten blieben alle deutlich im einstelligen Prozentbereich.
Themen:
