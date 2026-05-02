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Waging am See: Pferdestall steht in Flammen

Über 100 Feuerwehrleute im Einsatz: In Oberbayern steht ein Pferdestall in Flammen. Der Brand droht sich in der Nacht auf ein Wohnhaus und eine Maschinenhalle auszubreiten. Wie der aktuelle Stand ist.
AZ/dpa |
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Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften und rund 70 Fahrzeugen vor Ort. (Symbolbild)
Die Feuerwehr war mit über 100 Einsatzkräften und rund 70 Fahrzeugen vor Ort. (Symbolbild) © Daniel Vogl/dpa
Waging am See

Waging am See - Beim Brand eines Pferdestalls und einer angrenzenden Maschinenhalle bei Waging am See (Landkreis Traunstein) ist ein Schaden von ungefähr 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer vom Pferdestall auf die Maschinenhalle übergegriffen. 

Mindestens zwei Ponys gestorben

Die Feuerwehr habe verhindern können, dass das Feuer sich auf ein Wohnhaus ausbreite, sodass keine Menschen zu Schaden gekommen seien. Mindestens zwei Ponys sind laut Polizei aber beim Brand gestorben, weitere acht haben sich im Stall befunden. Es sei noch unklar, ob sie sich befreien konnten. Wie die Polizei mitteilte, waren über 100 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

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