Waging am See: Pferdestall steht in Flammen
Waging am See - Beim Brand eines Pferdestalls und einer angrenzenden Maschinenhalle bei Waging am See (Landkreis Traunstein) ist ein Schaden von ungefähr 250.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Feuer vom Pferdestall auf die Maschinenhalle übergegriffen.
Mindestens zwei Ponys gestorben
Die Feuerwehr habe verhindern können, dass das Feuer sich auf ein Wohnhaus ausbreite, sodass keine Menschen zu Schaden gekommen seien. Mindestens zwei Ponys sind laut Polizei aber beim Brand gestorben, weitere acht haben sich im Stall befunden. Es sei noch unklar, ob sie sich befreien konnten. Wie die Polizei mitteilte, waren über 100 Feuerwehrleute am Einsatz beteiligt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.
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