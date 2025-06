Während Fußballfeier: Mann filmt Frauen unter den Rock

Ausgelassen feiern Fußballfans während des Champions-League-Finales. In der Menge steht ein Mann der jedoch ganz andere Absichten hat.

München

Ein Mann soll deutlich jüngeren Frauen während des Trubels am Finaltag der Champions-League in München unter den Rock gefilmt haben. Der 65-Jährige habe dafür eine Kamera am Fuß befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Diese habe er per Fernsteuerung auslösen können. Taschendiebfahnder beobachteten den Mann dabei und nahmen ihn daraufhin fest.

Der 65-Jährige sei bereits wegen ähnlicher Taten polizeibekannt, hieß es. So habe er beispielsweise auf dem Oktoberfest Frauen unter das Dirndl gefilmt. Zuletzt war er damit 2023 aufgefallen. Auf der sichergestellten Kamera fanden die Ermittler mehrere Videos, die am Tag der Festnahme entstanden sein sollen. Der 65-Jährige kam nach den Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen ihn wird ermittelt.