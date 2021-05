Vorteile für Geimpfte? Unverhandelbar!

AZ-Chefredakteur Michael Schilling über mögliche Vorteile für Geimpfte.

München - Mit dem Fortschritt beim Impfen wird eine Antwort auf die Frage dringend, der die Bundesregierung und auch der Ethikrat bisher sorgsam aus dem Weg gegangen sind: Sollen Geimpfte mehr dürfen als andere?

Dass die Antwort nur "Nein" lauten kann, hat Junge-Union-Chef Kuban deutlich gemacht: Die allermeisten jungen Menschen hätten sich seit einem Jahr sehr solidarisch gegenüber Älteren verhalten, ob bei freiwilligem Einsatz oder beim Hintanstehen in der Impfreihenfolge. Nun soll diese Gruppe in die Röhre schauen? Das ist so widersinnig wie die Rede von "Sonderrechten für Geimpfte". Es handelt sich nämlich gar nicht um Sonderrechte, sondern um die (zaghafte) Rückgabe von Grundrechten. Und die sind - der Name sagt es - kein Privileg. Sondern sie gelten für alle. Das muss unverhandelbar bleiben. Sonst ist eine Verfassung wertlos.