Vorhersage für Wetter an Pfingsten: Erste Prognosen zeigen eindeutigen Trend

Wie wird das Wetter an Pfingsten? Erste Vorhersagen gehen nicht von einer stabilen Lage aus.

Am langen Pfingstwochenende zieht es die Menschen ins Freie. Zahlreiche Feste und Veranstaltungen locken die Menschen an, oder sie packen ihre Koffer und fahren in den Urlaub. Das Pfingstwochenende ist in diesem Jahr für einige Bundesländer wie Bayern und Baden-Württemberg der Start in die Pfingstferien. Doch spielt das Wetter mit? Oder fallen Feste und Urlaub ins Wasser?

Die ersten Vorhersagen können keine Entwarnung geben. Nach aktuellen Prognosen des europäischen und amerikanischen Wettermodells wird das Pfingstwochenende eher wechselhaft. Dabei bleiben die Temperaturen wohl angenehm über der 20-Grad-Marke, doch es kommt stellenweise immer wieder zu Schauern und Gewittern. Nach aktuellen Vorhersagen sind sogar bis zu 31 Grad am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag möglich.

Wetter an Pfingsten: Feucht-milde Luftmassen ziehen nach Bayern

"Die aktuellen Läufe der Modelle deuten zum Pfingstwochenende auf eine überwiegend zyklonal geprägte Süd- bis Südwestlage hin. Ein Hochdruckschwerpunkt verlagert sich aus Westeuropa in Richtung Britische Inseln, während über dem zentralen Mittelmeerraum eine flache Tiefdruckzone liegt. Für Bayern bedeutet das eine Zufuhr feucht-milder, zeitweise auch labil geschichteter Luftmassen", ordnet Meteorologe Dominik Jung die aktuelle Lage gegenüber der AZ ein. "Es ist eine deutlich andere Großwetterlage als zu Himmelfahrt. Da hatten wir kühle Winde aus Norden, jetzt zu haben Pfingsten warme Winde aus Südwesten."

Starkregen und Schauen kündigen sich für Pfingsten an. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Für München und die Region bedeutet das nach aktuellen Vorhersagen am Pfingstsamstag Höchstwerte um 21 bis 24 Grad. Der Himmel ist wechselnd bis stark bewölkt. Im Tagesverlauf steigt die Schauer- und Gewitterwahrscheinlichkeit, vor allem zum Alpenrand hin.

Wetter am Pfingstsonntag in München und Region: "Erhöhtes Starkregenrisiko"

Der Pfingstsonntag ist ebenfalls wechselhaft mit kräftigen Schauern und einzelnen, lokal unwetterträchtigen Gewittern. "Im Voralpenland besteht erhöhtes Starkregenrisiko durch Staueffekte", warnt Jung. Bei den Temperaturen sind sich die Langzeitmodelle uneinig. Hier pendeln sich die Werte um 26 Grad ein.

Ein Blitz schlägt ein: Das Wetter an Pfingsten wird ungemütlich. © Patrick Pleul/dpa

Am Pfingstmontag soll sich das Wetter in München und der Region beruhigen. Es kann dennoch zu einzelnen Schauern kommen. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad. "Erste Hinweise auf eine spätere Stabilisierung Richtung Wochenmitte sind in einzelnen Mitgliedern erkennbar, aber noch nicht belastbar", sagt Jung.

Generell handelt es sich bei den ersten Prognosen zum Wetter an Pfingsten um einen Trend. "Sie stabilisiert sich aktuell in diese Richtung", ordnet Jung ein und zieht ein Fazit: " 25 bis 30 Grad, oft Sonnenschein, nachmittags aber auch mal Schauer und Gewitter möglich."